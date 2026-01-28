تسهیل شرایط اقامت و فعالیت اقتصادی برای تجار افغانستانی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر چهارشنبه در نشست مشترک با سرکنسول و تجار افغانستانی، با اشاره به وجود گذرگاه‌های مهم مرزی و پروژه‌های زیرساختی مشترک، اظهار کرد: ما با افغانستان مرز مشترک زیادی داریم که یکی از مهم‌ترین آنها، مرز دوغارون است و پایین‌تر از آن مرز شمتیغ را داریم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه حجم مبادلات تجاری دو کشور از مرز ۳.۶ میلیارد دلار گذشته است، افزود: ایران آمادگی کامل دارد تا بدون ایجاد محدودیت، کالاهای مورد نیاز خود را از افغانستان وارد کند؛ همچنین در حوزه کالاهای اساسی و با استفاده از اختیارات استانی، می‌توان زمینه‌های لازم برای گسترش تجارت را فراهم کرد.

وی همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی را از ظرفیت‌های مهم برشمرد و ادامه داد: با توجه به وجود ذخایر معدنی ارزشمند در افغانستان و تجربه و تکنولوژی ایران در فرآوری، شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی دو کشور می‌توانند همکاری مشترکی را از استخراج تا تولید نهایی آغاز کنند.

مظفری در ادامه بیان داشت: این امر علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، توازن تجاری ایران با افغانستان را نیز بهبود خواهد بخشید.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی و دامپروری، تصریح کرد: در حوزه دامپروری نیز می‌توان با انتقال فناوری‌های پیشرفته و ایجاد کشتارگاه‌های مدرن، تولید و صادرات محصولات پروتئینی را توسعه داد.

وی همچنین تأکید کرد: موفقیت پرورش دام در فریمان با استفاده از روش‌های نوین، قابل تعمیم به افغانستان است.

مظفری اظهار کرد: این رویکرد در کنار توسعه همکاری‌های معدنی، می‌تواند به کاهش شکاف تجاری و ایجاد توازن پایدار در مبادلات دوجانبه منجر شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی نیز، گفت: دولت زمینه‌سازی و رفع موانع را انجام می‌دهد، اما محور اصلی تجارت، فعالیت بخش خصوصی است؛ در این راستا، اتاق مشترک ایران و افغانستان باید نقش مهمی دارند.

وی همچنین بر تسهیل شرایط اقامت و فعالیت اقتصادی برای تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی تأکید و تصریح کرد: ما مصمم به رفع موانع اداری و ارائه تسهیلات لازم برای فعالان اقتصادی افغانستانی هستیم.

مظفری با اشاره به فضای مثبت حاکم بر روابط دو کشور، خاطرنشان کرد: امسال چندین نشست سازنده بین مقامات دو طرف برگزار شده و ما بر آنیم تا مرزهای مشترک را به کانون مبادلات پایدار و سودمند تبدیل کنیم و در این مسیر، آماده هرگونه همکاری برای دستیابی به توازن تجاری و توسعه مشترک هستیم.