به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مومنی، مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری تهران، در جلسه انتخابات هیئترئیسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان تهران، اظهار کرد: با اخذ مجوز رسمی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت در اولویت برنامههای شورای هماهنگی قرار دارد و این دورهها با مشارکت فعال مدیران روابط عمومی برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت تخصصمحوری در حوزه روابط عمومی افزود: یکی از اقدامات مهم پیشِرو، «پهنهبندی تخصصی روابط عمومی دستگاهها» است؛ بهگونهای که مجموعه روابط عمومی استان بر اساس حوزههای مأموریتی و تخصصی از جمله آموزش، انرژی، فرهنگ، اقتصاد و صنعت، شهرداریها و فرمانداریها و ... ساماندهی شده و مجامع و کارگروههای تخصصی ذیل شورای هماهنگی شکل گیرد تا از ظرفیت دانشی و تجربی همکاران در مسیر همافزایی استفاده شود.
مومنی با بیان اینکه این ساختار بهسرعت وارد فاز اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: هدف این است که علاوه بر مجامع عمومی سالانه، جلسات تخصصی بهصورت فصلی، ماهانه یا متناسب با نیاز هر حوزه برگزار شود.
مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران از برنامهریزی برای برگزاری یک همایش فاخر علمی ـ پژوهشی با محوریت روابط عمومی دستگاهها خبر داد و گفت: در این همایش، از ظرفیت اساتید، پژوهشگران و متخصصان استفاده میشود تا زمینه ارتقای دانش حرفهای روابط عمومیها فراهم شود.
وی همچنین به اجرای ایده «هر روابط عمومی، یک استعداد و یک ایده» اشاره کرد و افزود: رویدادی طراحی خواهد شد تا هر یک از مدیران و کارشناسان روابط عمومی بتوانند تجربه، ایده و توانمندی منحصربهفرد خود را ارائه کنند و بستر تجربهگردانی در سطح استان شکل بگیرد.
مومنی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای روابط عمومی دستگاههای استان تهران را از دیگر برنامههای شورا دانست و گفت: در این نمایشگاه، هر دستگاه با غرفه اختصاصی، توانمندیها و ظرفیتهای خود را عرضه میکند تا مدیران و مسئولان بتوانند از این ظرفیتها بهرهمند شوند.
مشاور استاندار تهران همچنین از برگزاری نمایشگاه تخصصی رسانه، خبر و هنر در حوزه روابط عمومی خبر داد و افزود: در این نمایشگاه، شرکتها، فعالان رسانهای، خبرنگاران، عکاسان، تولیدکنندگان محتوای چندرسانهای، هنرمندان و فعالان صنایع خلاق حضور خواهند داشت و امکان تعامل مستقیم برای روابط عمومیها فراهم میشود، همچنین بانک اطلاعاتی جامعی از این ظرفیتها تهیه خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری تهران با تأکید بر جایگاه راهبردی روابط عمومیها خاطرنشان کرد: ابتکار «مشاور بودن مدیر روابط عمومی برای مدیر دستگاه» باید تقویت شود و در همین راستا، بانک اطلاعاتی مدیران روابط عمومی استان تهیه خواهد شد.
وی از استقرار نظام ارزیابی و رتبهبندی روابط عمومی دستگاهها در سال آینده خبر داد و گفت: شاخصهای روابط عمومی پیشرو تدوین و به مدیران دستگاهها ابلاغ میشود تا با پشتیبانی مدیریتی و تخصیص منابع، جایگاه روابط عمومی در اولویت قرار گیرد.
مومنی همچنین از تشکیل و فعالسازی کمیتههای تخصصی روابط عمومی در حوزههای مختلف خبر داد و افزود: رویکرد شورا این است که فعالیتها محدود به جلسات سالانه نباشد و مدیران روابط عمومی در فرآیند تصمیمسازی، برنامهریزی و طراحی اقدامات نقش فعال داشته باشند.
وی با تأکید بر تعامل دوسویه شورای هماهنگی با روابط عمومیهای دستگاهها گفت: استانداری تهران و شورای هماهنگی روابط عمومی در کنار شما هستند و در حوزههای رسانهای، خبری و ارتباط با رسانههای ملی، آمادگی کامل برای حمایت و همراهی وجود دارد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران در پایان تصریح کرد: بهعنوان دبیر شورای هماهنگی، با افتخار در کنار اعضا و مدیران روابط عمومی استان خواهم بود و این مجموعه آماده است بهصورت شبانهروزی در مسیر ارتقای جایگاه روابط عمومی دستگاهها خدمترسانی کند.
نظر شما