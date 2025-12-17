به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این نخستین باری است که اپل مونتاژ و بسته بندی برخی تراشهها را در هند در نظر میگیرد. البته هنوز مشخص نیست چه تراشههایی در واحد ساناند بسته بندی میشوند اما احتمالاً مربوط به نمایشگر هستند. شرکت فناوری آمریکایی با CG Semi متعلق به شرکت موروگاپا مذاکراتی انجام داده است. شرکت هندی یک واحد مونتاژ و تست برون سپاری شده نیمه رسانا در ساناند واقع در ایالت گجرات هند است.
CG Semi در این باره به نشریه اکونومیک تایمز اعلام کرده درباره گمانه زنیهای بازار یا مذاکرات با مشتریان خاص اظهار نظر نمیکند. در بیانیه آن آمده است: ما به محض اینکه موضوعی قطعی برای به اشتراک گذاشتن وجود داشته باشد، افشاگریهای مناسب را انجام خواهیم داد.
اپل از مدتی قبل قصد دارد بخش اعظم آیفونهایی که در آمریکا فروخته میشود را تا پایان ۲۰۲۶ میلادی در هند بسازد و در همین راستا این برنامهها را سرعت بخشیده تا از افزایش تعرفههای وارداتی در چین اجتناب کند.
دولت آمریکا در آوریل سال جاری میلادی مالیاتی ۲۶ درصدی بر واردات هند وضع کرده که بسیار پایینتر از مالیات ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی در آن زمان بود. دولت آمریکا پس از آن مالیات بر واردات بسیاری از کالاها به غیر از چین را به مدت سه ماه متوقف کرد.
