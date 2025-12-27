رشد شتابان شاخص کل بورس تهران؛ زیان سهامداران قدیمی جبران خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه ۶ دی ۱۴۰۴، معاملات بورس اوراق بهادار تهران در دقایق آغازین بازار با روندی مثبت و پرانرژی همراه شد و شاخص کل توانست رشد چشمگیری را ثبت کند. حجم معاملات مناسب و افزایش ارزش دادوستدها نشان‌دهنده حضور فعال سرمایه‌گذاران در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بود. این روند مثبت در کنار بهبود جریان نقدینگی، نویدبخش فضای امیدوارکننده‌ای در آغاز هفته معاملاتی است.

افزایش قابل توجه شاخص کل در شروع معاملات

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت ۰۹:۲۰:۴۸ با افزایش ۸۸۰۲۰.۰۱ واحدی به سطح ۴,۱۱۶,۵۷۹.۹۱ واحد رسید. بیشترین رقم ثبت‌شده شاخص در این بازه زمانی ۴,۱۱۶,۳۶۱.۷۴ واحد و کمترین آن ۴,۱۱۱,۴۵۵.۲۵ واحد بود. رشد حدود ۲.۱۸ درصدی شاخص کل، حکایت از برتری تقاضا بر عرضه در اغلب نمادها و به‌خصوص در گروه‌های بزرگ بازار دارد.

شاخص هم‌وزن همگام با شاخص کل

در این میان، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایشی برابر با ۲۲۷۲۹.۱۴ واحد به عدد ۱,۱۴۸,۹۹۳.۵۷ واحد رسید. شاخص هم‌وزن که بیانگر وضعیت نمادهای کوچک و متوسط است، نشان از تقویت روند صعودی در بخش‌های گسترده‌تر بازار دارد. بیشترین مقدار ثبت شده برای این شاخص ۱,۱۴۹,۰۳۳.۴۰ واحد و کمترین مقدار آن ۱,۱۴۸,۳۶۹.۷۲ واحد گزارش شده است که رشد ۲.۰۲ درصدی آن تأییدی بر حضور پررنگ موفقیت در سطوح متنوع بازار است.

بهبود قابل توجه شاخص‌های قیمت و آزاد شناور

شاخص قیمت وزنی ارزشی نیز امروز با افزایش ۱۵۴۷۱.۷۴ واحدی به رقم ۷۲۳,۵۹۲.۸۵ واحد رسید. شاخص قیمت هم‌وزن که نشانگر رشد میانگین قیمت‌ها در گروه‌های مختلف سهم است، با رشد ۱۱۳۲۳.۹۵ واحدی عدد ۵۷۲,۴۴۳.۰۹ واحد را ثبت کرد. در کنار این موارد، شاخص آزاد شناور که نمایانگر سهام قابل خرید و فروش فعال در بازار است نیز با افزایش ۱۱۱۱۳۹.۸۹ واحدی به سطح ۵,۱۳۹,۶۳۸.۹۸ واحد رسید.

وضعیت بازار اول و دوم

شاخص بازار اول با افزایش ۸۲۸۱۱.۱۹ واحد تا رقم ۳,۳۵۴,۴۲۸.۹۸ واحد بالا آمد و شاخص بازار دوم نیز با رشد ۱۲۰۴۴۶.۲۵ واحدی به رقم چشمگیر ۷,۲۳۸,۵۹۸.۱۳ واحد دست یافت که از تحرک مثبت و پررونق در تمامی سطوح بازار خبر می‌دهد.

ارزش معاملات و حجم دادوستدها

حجم معاملات در بازار بورس امروز به ۷.۹۳۶ میلیارد سهم رسید و ارزش معاملات بالغ بر ۴۲,۸۸۲.۴۵۵ میلیارد تومان بود. در این مدت، ۱۲۹,۰۵۴ معامله در بورس انجام شد که گویای فعال بودن آحاد مختلف بازار و شرایط مطلوب معامله است. همچنین ارزش کل بازار بورس تهران در این زمان، به سطح حدود ۱۲۳,۳۷۴,۷۹۱.۴۳۸ میلیارد تومان رسید.

نمادهای مؤثر در رشد شاخص کل

نماد فملی با قیمت پایانی ۱۲,۲۶۰ ریال و افزایش تأثیرگذاری عددی به میزان ۱۱۵۹۷.۵۴ واحد، بیشترین نقش را در جهش شاخص کل ایفا کرد. همچنین سهم قابل توجهی در رشد شاخص را نمادهای فارس با تأثیر ۸۸۳۶.۲۲ واحد، فولاد با ۵۴۴۳.۷۴ واحد، وبملت با ۳۴۵۲.۷ واحد، شپنا با ۳۱۵۸.۸۲ واحد، وغدیر با ۲۵۹۰.۲۸ واحد و شستا با ۲۴۷۸.۲۰ واحد داشتند.

پرتراکنش‌ترین نمادها بر اساس تعداد معاملات

بر پایه تعداد معاملات، نماد خودرو با ثبت ۸,۳۵۷ معامله پرتراکنش‌ترین سهم امروز بود. پس از آن، نمادهای وتجارت با ۶,۶۶۰ معامله، وبملت با ۴,۲۱۲ معامله، غدیر با ۳,۹۶۸ معامله، فولاد با ۳,۸۳۴ معامله، شستا با ۳,۰۳۹ معامله و شپنا با ۲,۷۱۵ معامله بیشترین حجم معاملاتی را به خود اختصاص دادند.

چشم‌انداز بازار فرابورس ایران

در بازار فرابورس نیز هم‌زمان با بورس تهران، شاهد روندی مثبت هستیم. شاخص کل فرابورس تا ساعت اعلام‌شده با رشد ۷۴۳.۵۵ واحدی به عدد ۳۴,۶۳۸.۲۰ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به حدود ۱۹,۰۷۹,۳۰۹.۴۰۲ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه نیز به ۴,۲۵۰,۸۹۳.۱۲۵ میلیارد تومان نزدیک شد.

در این بازار، ۸۱,۰۴۹ معامله با حجم ۳.۰۴۱ میلیارد سهم ثبت شد که ارزش معاملات بالغ بر ۴۴۷,۴۳۲.۳۸۵ میلیارد تومان گزارش شد. شاخص کل هم‌وزن فرابورس با افزایش ۳۹۹۶.۰۴ واحدی به سطح ۱۹۳,۴۲۶.۷۰ واحد رسید و شاخص قیمت هم‌وزن نیز رشد ۱۱۰۱.۰۳ واحدی داشت.

نمادهای شاخص‌ساز و پرتراکنش فرابورس

نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس شامل آریا با تأثیر مثبت ۷۸.۰۳ واحد، کگهر با ۴۰.۸۵ واحد، مارون با ۳۹.۶۷ واحد، بپاس با ۳۹.۴۶ واحد، نیشکر با ۳۳.۲۱ واحد، ومپنا با ۲۰.۷۰ واحد و زاگرس با ۱۸.۳۰ واحد بودند.

از نظر تعداد معاملات، نماد بانیان با ۲۴۹,۲۵۱ معامله پرتراکنش‌ترین سهم فرابورس بود. پس از آن، نمادهای هانیکو با ۱۲۶,۲۳۶ معامله، فزر با ۲۲,۹۹۴ معامله، کیمازی با ۱۲,۴۴۷ معامله، کیسون با ۵,۶۲۸ معامله، مادیرا با ۳,۶۹۴ معامله و پتوسعه با ۳,۶۸۰ معامله در رتبه‌های بعدی پرتراکنش‌ها قرار گرفتند.