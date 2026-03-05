استاندار کرمانشاه: هیچ کمبودی در بازار نداریم

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر حبیبی، صبح پنجشنبه با حضور در میدان تره‌بار کرمانشاه، وضعیت تأمین، عرضه و قیمت اقلام اساسی را به صورت میدانی بررسی کرد. وی پس از ارزیابی موجودی غرفه‌ها و گفتگو با فعالان این حوزه، از آرامش نسبی و وفور کالا در بازار خبر داد.

استاندار کرمانشاه در این راستا اظهار کرد: ارزیابی‌های ما و اظهارات امروز غرفه‌داران میدان نشان می‌دهد که کالا به اندازه کافی موجود است و خوشبختانه هیچ کمبودی وجود ندارد.

وی به طور خاص به سیب‌زمینی اشاره کرد و افزود: این محصول نیز که پیشتر با کمبود مواجه بود، اکنون به وفور در میدان یافت می‌شود.

حبیبی در ادامه سخنان خود به روند قیمت‌ها پرداخت و عنوان کرد: اگرچه قیمت‌ها نسبت به دوران پیش از جنگ تغییر چندانی نکرده، اما به اذعان خود فعالان میدان، در حال حاضر روند نزولی به خود گرفته است.

وی بر نظارت کافی نهادهای نظارتی تأکید کرد و گفت: فروشندگان شرایط را درک کرده و با انصاف به عرضه کالا مشغول هستند.

استاندار کرمانشاه همچنین از برقراری تعامل مستمر با استان‌های مبدأ تأمین کالا، از جمله همدان، خوزستان و بندرعباس خبر داد و تصریح کرد: ارتباطات کاملا برقرار است و بیش از نیاز استان در حال تأمین هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جلسات ستاد تنظیم بازار استان روزانه تشکیل شده و با رصد مستمر کمیت و قیمت‌ها، به هم‌استانی‌ها اطمینان میدهیم که بابت تأمین مایحتاج خود هیچ گونه نگرانی‌ای نداشته باشند.