افتتاح ۷۳ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان بهارستان همزمان با دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی فرماندار بهارستان با گرامیداشت دهه مبارک فجر و یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: همزمان با چهلوهفتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۷۳ پروژه در حوزههای مختلف عمرانی، ورزشی، خدماتی، آموزشی و رفاهی در شهرستان بهارستان افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال اجرا شده و نقش مهمی در توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و افزایش رفاه شهروندان خواهد داشت.
فرماندار بهارستان با اشاره به تنوع پروژهها خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه ها نشاندهنده عزم جدی دولت در خدمترسانی، محرومیتزدایی و تحقق مطالبات مردم متناسب با نیازهای واقعی شهرستان و توسعه متوازن مناطق مختلف است.
شرفی در پایان تأکید کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارائه گزارش شفاف از اقدامات انجامشده به مردم است و امیدواریم افتتاح این پروژهها گامی مؤثر در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان و پیشرفت همهجانبه شهرستان بهارستان باشد.
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