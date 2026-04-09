ورود سامانه بارشی جدید از اواخر شنبه به خوزستان

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواخر وقت امروز با گذر ریزموجی از فراز استان، احتمال رگبارهای پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد در برخی نقاط به‌ویژه بخش‌های شمال‌شرقی، شرقی و ارتفاعات استان وجود دارد.

وی افزود: پس از آن تا اواسط روز شنبه جو نسبتاً پایداری بر استان حاکم خواهد بود که با افزایش دما همراه است.

وی ادامه داد: به‌تدریج از اواخر روز شنبه تا اواخر روز دوشنبه (به‌ویژه روز یکشنبه) استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که در اغلب نقاط استان، به‌ویژه سواحل و مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی، سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط خواهد شد.

سبزه‌زاری اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته اهواز، امیدیه و آبادان با دمای ۳۰.۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دزپارت با ۷ درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: در همین مدت، دمای هوای اهواز بین ۳۰.۹ درجه سانتی‌گراد در بیشینه و ۱۵.۱ درجه سانتی‌گراد در کمینه در نوسان بوده است.