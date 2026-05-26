دمای هوای خوزستان تا پایان هفته روند افزایشی خواهد داشت

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که تا اواخر وقت امروز، استان تحت تأثیر عبور ریزموجی قرار دارد که سبب ابرناکی در اغلب نقاط و احتمال بارش خفیف و رعدوبرق در ارتفاعات خواهد شد.
وی با بیان اینکه پایداری نسبی جو در راه است افزود: از فردا تا پایان هفته، جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد بود که پدیده غالب این ایام، غبار صبحگاهی و روند افزایش دما در مناطق مختلف پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص وضعیت دریایی توضیح داد: شمال خلیجفارس تا اواسط وقت امروز مواج است و پس از آن از تلاطم امواج کاسته خواهد شد.
سبزهزاری با اشاره به نوسانات دمایی در ایستگاههای هواشناسی تصریح کرد: در شبانهروز گذشته آغاجاری با دمای ۴۲.۵ و دزپارت شامل منطقه «دهدز» با دمای ۲۰.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی در پایان یادآور شد: در بازه زمانی شبانهروز گذشته، مرکز استان و کلانشهر «اهواز» به بیشینه دمای ۳۸.۴ و کمینه دمای ۲۴.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
