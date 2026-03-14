روسیه: تلاش برای ارتکاب یک عملیات تروریستی خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان امنیت فدرال روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تلاش برای ارتکاب یک عملیات تروریستی را خنثی کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص آمده است: یک شهروند خارجی مظنون به دعوت عمومی برای اقدامات تروریستی بازداشت شد. این اقدام در منطقه تامبوف انجام شد.

بیانیه سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص اضافه می کند: در نتیجه انجام این عملیات، مظنون مذکور بازداشت شد. یک پرونده جنایی علیه او به اتهام ارتکاب جرم مطابق با ماده مربوط به دعوت‌ های عمومی برای فعالیت‌ های تروریستی که با استفاده از اینترنت انجام می‌ شود، تشکیل شده است.

سازمان امنیت فدرال روسیه سپس خاطرنشان کرد: این تبعه خارجی با هدف فرار از خدمت اجباری سربازی در نیروهای مسلح یک کشور خارجی که به همین دلیل در کشور مبدا خود در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داشت، وارد روسیه شد.