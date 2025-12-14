  1. استانها
همایش آموزشی هیئت های نظارت بر انتخابات شوراهای خراسان رضوی برگزار شد

قوچان- دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای خراسان رضوی از برگزاری نخستین همایش آموزشی اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان در مشهد با حضور اعضای هیأت عالی مرکزی خبر داد.

احمد جاویدفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی شهر و روستا صحنه‌ای مهم برای نمایش مشارکت مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی است.

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای خراسان رضوی با بیان اینکه انتخابات ۱۱ اردیبهشت باید بر پایه چهار اصل سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت بالا برگزار شود، افزود: این مهم در سایه هم‌افزایی هیأت‌های نظارت و هیأت‌های اجرایی تحقق می‌یابد.

وی یادآور شد: هیأت‌های نظارت جایگاه داوری دارند و تصمیم‌گیری درباره صلاحیت داوطلبان باید کاملاً مستند، دقیق و عادلانه باشد بنابراین ضروری است پرونده‌ها بدون نقص و با مستندات کامل ارسال شود تا حقی از هیچ فردی تضییع نشود.

جاویدفر با اشاره به اصول حاکم بر بررسی صلاحیت‌ها بیان کرد: اصل نخست صیانت از حقوق عمومی و سپردن امور شهر و روستا به افراد توانمند و خوش‌نام است و اصل دوم حفاظت از حقوق داوطلبانی است که با انگیزه خدمت وارد عرصه انتخابات می‌شوند.

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای خراسان رضوی تأکید کرد: صیانت از حق‌الناس خط قرمز هیأت عالی نظارت خراسان رضوی است و هیچ عدولی از آن قابل قبول نخواهد بود و مسئولیت ملی و اجتماعی هیأت‌های نظارت ایجاب می‌کند روند انتخابات با نهایت دقت و بی‌طرفی مدیریت شود.

گفتنی است؛ در نخستین همایش آموزشی اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خراسان رضوی کامران پولادی نائب‌رئیس هیأت عالی مرکزی نظارت، علی آذری رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان، علی اصغر نخعی راد نائب‌رئیس هیئت نظارت استان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی حضور داشتند.

