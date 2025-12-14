همایش آموزشی هیئت های نظارت بر انتخابات شوراهای خراسان رضوی برگزار شد

احمد جاویدفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی شهر و روستا صحنه‌ای مهم برای نمایش مشارکت مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی است.

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای خراسان رضوی با بیان اینکه انتخابات ۱۱ اردیبهشت باید بر پایه چهار اصل سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت بالا برگزار شود، افزود: این مهم در سایه هم‌افزایی هیأت‌های نظارت و هیأت‌های اجرایی تحقق می‌یابد.

وی یادآور شد: هیأت‌های نظارت جایگاه داوری دارند و تصمیم‌گیری درباره صلاحیت داوطلبان باید کاملاً مستند، دقیق و عادلانه باشد بنابراین ضروری است پرونده‌ها بدون نقص و با مستندات کامل ارسال شود تا حقی از هیچ فردی تضییع نشود.

جاویدفر با اشاره به اصول حاکم بر بررسی صلاحیت‌ها بیان کرد: اصل نخست صیانت از حقوق عمومی و سپردن امور شهر و روستا به افراد توانمند و خوش‌نام است و اصل دوم حفاظت از حقوق داوطلبانی است که با انگیزه خدمت وارد عرصه انتخابات می‌شوند.

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای خراسان رضوی تأکید کرد: صیانت از حق‌الناس خط قرمز هیأت عالی نظارت خراسان رضوی است و هیچ عدولی از آن قابل قبول نخواهد بود و مسئولیت ملی و اجتماعی هیأت‌های نظارت ایجاب می‌کند روند انتخابات با نهایت دقت و بی‌طرفی مدیریت شود.

گفتنی است؛ در نخستین همایش آموزشی اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خراسان رضوی کامران پولادی نائب‌رئیس هیأت عالی مرکزی نظارت، علی آذری رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان، علی اصغر نخعی راد نائب‌رئیس هیئت نظارت استان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی حضور داشتند.