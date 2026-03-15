مصوبات ستاد بحران پاکدشت تضمین کننده برق پایدار شهرستان است

به گزارش‌ خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، با همراهی اعضای شورای تأمین پاکدشت و دبیر ستاد مدیریت بحران، از نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت بازدید کرد و در نشستی مشترک با مدیران این مجموعه، درباره مصوبات ستاد مدیریت بحران در حوزه تأمین و پایداری شبکه توزیع برق و برنامه‌های ارتقای ظرفیت تولید انرژی گفت‌وگو شد.

این دیدار در راستای اجرای سیاست‌های دولت چهاردهم مبنی بر توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و رفع ناترازی‌های برق در سطح استان تهران انجام گرفت.

در جریان این بازدید، راهکارهای افزایش بهره‌وری و تولید نیروگاه، و نیز نقش آن در پایداری تأمین انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

قمی ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه نیروگاه در تأمین برق، اظهار کرد:‌ نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و انسانی توانمند، نقش اثرگذاری در تولید برق کشور ایفا می‌کند.

اجرای دقیق مصوبات شورای پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت بحران با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه، باید در دستور کار تمامی دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن فصل گرما، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین برق شهرستان و ارتقای فرهنگ مصرف بهینه انرژی در حال اجراست تا ضمن حفظ پایداری شبکه، رضایتمندی عمومی نیز افزایش یابد.