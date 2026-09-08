به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین کاکازاده مدیر مجموعه «سرودستان» از موسسات تولید سرود و موسیقی گروه سنی کودک ونوجوان با اشاره به تولید جدیدترین محصول این مجموعه به نام «سلام ایران» گفت: انیمیشن موزیکال کودکانه «سلام ایران» به تهیهکنندگی مجموعه «سُرودستان» اثری است که با ترکیب شعر، موسیقی و پویانمایی، تصویری شاد و کودکانه از ایران را برای مخاطبان کودک و نوجوان به نمایش میگذارد. این پروژه روایتی موزیکال و خیالانگیز از امید و آرزو خواهر و برادری کنجکاو و خیالپرداز است که در جریان اتفاقی شگفتانگیز، وارد سفری متفاوت در دل تاریخ و فرهنگ ایران میشوند.
وی افزود: این ۲ کودک در این سفر خیالانگیز، از مرزهای زمان عبور کرده و با بخشی از شکوه و زیباییهای ایران در دورههای مختلف تاریخی آشنا میشوند. در ادامه این ماجراجویی، سیمرغ بهعنوان یکی از شناختهشدهترین نمادهای اسطورهای و ادبی ایران، وارد داستان میشود و امید و آرزو را بر فراز سرزمین ایران به پرواز درمیآورد. به عبارتی پرواز بر فراز ایران، برای این ۲ کودک تنها یک سفر خیالی نیست؛ بلکه فرصتی است برای کشف سرزمینی با پیشینهای کهن، فرهنگ و هنر غنی و روایتهایی که نسل به نسل منتقل شدهاند.
کاکازاده بیان کرد: «سلام ایران» تلاش میکند با زبانی کودکانه، ترکیبی از خیال، موسیقی، تاریخ، اسطوره و هویت ایرانی را به تصویر بکشد و مخاطب کودک را همراه امید و آرزو به سفری ببرد که در آن، گذشته و امروز ایران در قاب موسیقی و پویانمایی به یکدیگر پیوند میخورند. در این روایت، سیمرغ نمادی از پرواز، امید و آرزو است و سفر ۲ کودک، بستری برای آشنایی مخاطب با بخشی از میراث فرهنگی و اسطورهای ایران فراهم میکند؛ سفری که در نهایت با نگاهی امیدوارانه به آینده و عشق به سرزمین ایران همراه میشود.
پیوند یک روایت تاریخی با مفهوم ایثار
مدیر مجموعه «سرودستان» در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در ادامه این سفر، «سلام ایران» تنها به روایت تاریخ و اسطورههای این سرزمین بسنده نمیکند، بلکه به مفاهیمی همچون ایثار، ازخودگذشتگی، فداکاری و دفاع از میهن نیز میپردازد؛ مفاهیمی که در بخشهایی از تاریخ معاصر ایران با نام و یاد شهیدان این سرزمین گره خورده است. امید و آرزو در مسیر سفر خود درمییابند که امنیت، آرامش و سربلندی یک سرزمین، حاصل فداکاری انسانهایی است که برای دفاع از مردم و میهن خود از جان خویش گذشتند. یاد شهیدان ایران در این روایت، بهعنوان نمادی از شجاعت، ایثار و مسئولیتپذیری در برابر سرزمین و مردم مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: این بخش از داستان تلاش دارد برای مخاطب کودک، مفهوم فداکاری را با زبانی ساده و قابل فهم بیان کند؛ اینکه گاهی انسانها برای حفظ ارزشها، خانواده، مردم و سرزمین خود، از خواستههای شخصیشان میگذرند و جان خود را فدا میکنند. در پلانی از این انیمیشن هم شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان نمادی از غیرت و شهادت به دیدار امید و آرزو می آید و آنها را در آغوش خود میگیرد تا امنیت و آرامش را با دل و جان لمس کنند.
وی که در این پروژه به عنوان خواننده نیز حضور دارد، در معرفی عوامل اجرایی پروژه گفت: در بخش موسیقی رضا نباتی بهعنوان شاعر و مهدی شکارچی در بخش تنظیم و ملودی این اثر حضور دارند. ضبط، میکس و مسترینگ «سلام ایران» نیز توسط حسین نویان انجام شده و هادی نصیری ناظر ضبط این پروژه بوده است. این اثر در استودیو کلاسیک ضبط شده و گروه کودک طنین نیز در بخش همخوانی با پروژه همکاری داشته است. در بخش تصویری هم ابوالفضل گل کارگردان هنری اثر بوده و فرآیند پویانمایی و تدوین توسط گروه هنری «آواستان» انجام شده است.
کاکازاده در بخش پایانی صحبت های خود اظهار کرد: این اثر در قالب یک انیمیشن موزیکال، از ظرفیت موسیقی کودک، همخوانی گروه کودک و تصویرسازیهای رنگارنگ بهره میگیرد و تلاش دارد مفاهیمی همچون علاقه به سرزمین، شادی و آشنایی کودکان با جلوههای فرهنگی و طبیعی ایران را با زبانی ساده و جذاب روایت کند. در پایان این سفر خیالانگیز، روایت «سلام ایران» به مفهومی عمیقتر از امید و آینده که همان انتظار ظهور حضرت مهدی (عج) است پیوند می خورد. در این مسیر حضرت مهدی (عج) بهعنوان منجی موعود و امید آینده، حافظ و پناه ایران و مردم آن دانسته میشود و انتظار ظهور ایشان، نمادی از امید به آیندهای سرشار از عدالت، صلح و سربلندی است. در واقع «سلام ایران» در پایان، با نگاهی امیدوارانه به آینده، این آرزو را روایت میکند که روزی با ظهور حضرت مهدی (عج)، پرچم جمهوری اسلامی ایران به دست ایشان سپرده شود و این سرزمین در مسیر عدالت و سربلندی قرار گیرد. به این ترتیب، سفر امید و آرزو از دل تاریخ و اسطورههای ایران آغاز میشود و در نهایت به امید به آینده، انتظار ظهور و آرزوی سربلندی ایران میرسد؛ روایتی که تلاش دارد این مفاهیم را در قالبی کودکانه، موزیکال و خیالانگیز به مخاطب منتقل کند.
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