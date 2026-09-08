خدیجه تورانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مبلغان و کنشگران اجتماعی باید با جریان‌سازان ازدواج همسو شود و مساجد، هیئات و مدارس به بستری برای آموزش، مهارت‌افزایی و تسهیل ازدواج جوانان تبدیل شوند.

وی با اشاره به طرح «پدران آینده» افزود: در این طرح، آموزش خودشناسی، مهارت گفت‌وگوی مؤثر و مهارت‌های ارتباطی از دوره متوسطه اول به نوجوانان ارائه می‌شود تا زمینه آمادگی آنان برای تشکیل خانواده فراهم شود.

تورانی تصریح کرد: در دوره متوسطه دوم نیز موضوع ازدواج و مهارت‌های مورد نیاز برای تشکیل خانواده به‌صورت مستقیم‌تر دنبال شده و آموزش‌های ضروری برای والدین نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همراهی و مدیریت تخصصی فرآیند ازدواج از مرحله خواستگاری تا پایان مراسم برای کاهش خطا و آسیب‌های احتمالی، مورد تاکید است.

این کارشناس و فعال اجتماعی با اشاره به ظرفیت بالای هیئات مذهبی در جذب جوانان تاکید کرد: این مجموعه ظرفیت قابل توجهی از دختران و پسران جوان دارد و باید زمینه حضور و فعالیت کنشگران حوزه ازدواج در آن فراهم شود.

وی افزود: جریان‌سازی ازدواج جوانان مذهبی باید از هیئات آغاز و زمینه حضور کنشگران این حوزه در این مجموعه‌ها فراهم شود.

تورانی بیان کرد: انتظار می‌رود مسئله ازدواج و تشکیل خانواده، به‌صورت جدی در حوزه امور تبلیغی مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت‌های موجود برای تسهیل ازدواج جوانان به کار گرفته شود.