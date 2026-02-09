کشف ۸۳ دستگاه انواع موتور کشاورزی قاچاق 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رحمانی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح های کنترلی و پیشگیرانه با هدف مقابله قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان در پی دریافت خبری مبنی برنگهداری اقلام قاچاق در یک انباری درسطح حوزه و با توجه به اهمیت اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه از کشف ۸۳ دستگاه انواع موتور های کشاورزی قاچاق در بازرسی از این انبار خبر داد و افزود: در این خصوص صاحب انبار ۶۰ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارشناسان مربوطه اقدام کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سرهنگ رحمانی در پایان با بیان تداوم طرح های مبارزه با قاچاق کالا در سطح شهرستان آستانه اشرفیه خاطرنشان کرد: شهروندان به منظور مبارزه هدفمند پلیس با پدیده نابهنجار قاچاق، می توانند در صورت مشاهده فعالیت در حمل و نگهداری کالای قاچاق موضوع را برای بررسی تخصصی، از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.