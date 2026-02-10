به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی صبح سه شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان اردستان در جمع خبرنگاران با اشاره به حجم گسترده پروژههای عمرانی و اقتصادی در ایام دهه فجر اظهار کرد: مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای پروژههای این شهرستان بالغ بر ۱۲.۳ همت است که از محل منابع دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی تأمین شده است.
وی در تشریح جزئیات این طرحها افزود: در این ایام، ۱۲۷ پروژه با اعتباری بالغ بر یک همت به بهرهبرداری رسید و همچنین عملیات اجرایی ۱۳ پروژه بزرگ با اعتباری در حدود ۱۱.۳ همت آغاز شد که شاخصترین آنها، کلنگزنی نیروگاه خورشیدی ۲۵۰ مگاواتی با هدف توسعه انرژیهای پاک در منطقه است.
معاون استاندار اصفهان تنوع پروژههای اردستان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این طرحها حوزههای متعددی از جمله،توسعه سه کارخانه صنعتی و خرید ماشینآلات شهرداری؛توسعه شبکههای مخابراتی، برق و آسفالت معابر شهری و جادهای؛آمادهسازی، سنگفرش و ساخت مسکن را شامل میشود.
درویشی تاکید کرد: این زیرساختها محرکهای اصلی جریان کسبوکار، رشد اقتصادی و تولید ثروت در شهرستان هستند و نفع آن مستقیم به مردم عزیز منطقه خواهد رسید.
وی با اشاره به بازدید میدانی خود از پروژههای در حال اجرا خاطرنشان کرد:برخی از طرحها بهویژه در حوزه مسکن و معابر، دارای پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۰ درصدی هستند و بر اساس ارزیابیها، این پروژهها ظرف دو سه ماه آینده و در اوایل سال جدید آماده بهرهبرداری نهایی خواهند بود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان در پایان ضمن تبریک این دستاوردها به مردم اردستان، ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این چرخه، روند توسعه شهرستان شتاب بیشتری بگیرد.
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