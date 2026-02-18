رشیدی: نهضت توسعه عدالت آموزشی با قدرت در اردبیل در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اردشیر رشیدی آل هاشم صبح چهارشنبه در جلسه قرارگاه عدالت تربیتی با محوریت گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضا و تجهیزات آموزشی، با تاکید بر عزم جدی استان برای پیشبرد نهضت مردمی مدرسهسازی و تحقق عدالت آموزشی، اظهار کرد: در راستای آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و با توجه به تأکید رئیسجمهور محترم و مقام عالی وزارت آموزش و پرورش، اجرای نهضت مردمی عدالتمحور در توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت از اولویتهای اصلی استان است.
وی در تشریح نظام مسائل آموزش و پرورش، به مسئله کمبود و بهسازی فضاهای آموزشی به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای احصا شده در سطح ملی اشاره کرد و افزود: این موضوع از طریق نهضت توسعه عدالت آموزشی با رویکرد مردمیسازی در حال پیگیری جدی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در پایان گفت: در همین راستا، در استان اردبیل ۲۱۰ پروژه آموزشی شامل ۸۷۱ کلاس درس تعریف شده که این پروژهها به صورت دقیق و متناسب با نیازهای واقعی هر شهرستان و منطقه برنامهریزی شدهاند تا شاهد جهش در پوشش سرانههای آموزشی باشیم.
نظر شما