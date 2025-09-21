پیشگامی شهرداری اردبیل در الکترونیکی کردن مدارس 

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری شهردار اردبیل صبح یکشنبه در جلسه انعقاد تفاهم نامه ا همکاری سه جانبه اظهار کرد: این تفاهمنامه که در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و ارتقای خدمات هوشمند تدوین شده، دو محور اساسی را دنبال میکند:
وی افزود: بر اساس مفاد این توافق، تمامی مدارس شهر و استان اردبیل به شبکه پرسرعت فیبر نوری متصل خواهند شد. این اقدام با هدف دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت انجام میشود تا زمینه بهرهمندی دانشآموزان و معلمان از محتوای آموزشی آنلاین، کلاسهای هوشمند، سامانههای مدیریت آموزش و فناوریهای نوین فراهم گردد.
شهردار اردبیل در این مراسم با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در آموزش گفت: ارتباطات پرسرعت و پایدار در مدارس، فرصت برابری را برای دانشآموزان مناطق مختلف ایجاد میکند و میتواند تحولی جدی در فرآیند یادگیری و ارتقای سطح علمی استان به همراه داشته باشد.
مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل نیز گفت: بخش دوم این تفاهمنامه به حوزه انتخابات اختصاص دارد. بر اساس این توافق، زیرساختهای فنی و ارتباطی لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در سطح استان اردبیل فراهم خواهد شد.
وی افزود: اجرای انتخابات الکترونیک علاوه بر کاهش هزینهها، موجب افزایش شفافیت، سرعت و امنیت در فرآیند رأیگیری خواهد شد. امیدواریم با همکاری شهرداری و مخابرات، اردبیل یکی از استانهای پیشرو در این عرصه باشد.
امضای این تفاهمنامه نشاندهنده رویکرد جدید مدیریت شهری اردبیل در جهت هوشمندسازی خدمات عمومی است. ترکیب دو حوزه مهم یعنی آموزش الکترونیکی و انتخابات دیجیتال بیانگر آن است که شهرداری اردبیل به دنبال گامهای جدی برای حرکت به سمت شهر هوشمند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان میباشد.
