سیمایی: اتکای دانشگاه های کشور به بودجه دولتی کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف سه شنبه شب در جلسه شورای اداری که در استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، بر حکمرانی علمی در جامعه تأکید کرد و افزود: میزان حکمرانی علمی فعلی حاکم در کشور چندان رضایت بخش نیست و با وجود پتانسیلهای مختلف، از لحاظ پیشرفت و توسعه‌ای متناسب با ظرفیت‌ها نیست.

وی با اشاره به نقش فناوری در پیشرفت، افزود: با تجمیع قدرت فناوری و سرمایه‌گذاری می‌توان با سرعت غیرقابل وصفی به پیشرفتها دست یافت.

وزیر علوم بر ضرورت ساماندهی آموزش عالی با هدف ارتقای کیفیت آموزشی تاکید کرد و گفت: باید دانشگاه‌ها را قوی‌تر کرد و اتکای آن به بودجه دولت کاهش یابد.

وی با اشاره به وجود ۵۹ پارک علم و فناوری و ۱۶ هزار شرکت دانش بنیان در پارکهای کشور که حاصل فعالیت دانشگاه است، گفت: لازم است به دانشگاه اعتماد کنیم و کشور را توسعه بدهیم.

سیمایی خدمت به مردم را یک نعمت دانست و گفت: مردم ولی نعمت ما هستند و به ثمر رساندن پروژه‌های مختلف حاصل دستاوردهای دولت نمی‌شود دانست بلکه این اقدامات با هدف ایجاد آسایش مردم برای مسئولان یک وظیفه است.

وزیر علوم، حفظ وفاق ملی را از ملزومات توسعه دانست و گفت: مدیران دستگاهها با حفظ وفاق و اراده همکاری، کارها را پیش ببرند.

سیمایی بر ضرورت صداقت و یکرنگی مسئولان با مردم تاکید کرد و گفت: مدیران باید مردم محور باشند و در منظومه خدمت خود رضایت‌مندی باید پررنگ باشد چرا که رضایتمندی مردم منبع قدرت است لذا در همه تصمیم‌گیری‌ها باید خواست، نظر و رضایت مردم لحاظ شود.

وی با بیان اینکه وجود تفاوت‌های زبانی،قومی و... با برخورداری از فرصت‌ها منافات ندارد و گفت: در آذربایجان غربی تنوع مذهبی، زبانی و قومی وجود دارد که یک امتیاز و فرصت برای این استان محسوب می‌شود.

سیمایی با اشاره به اقدامات جهادی برای قرارگیری آذربایجان غربی بر ریل توسعه ادامه داد: همدلی و همراهی خوبی بین مدیران استان آذربایجان غربی برقرار است که زمینه پیشرفت را فراهم می‌کند.