افتتاح ۶۳ پروژه درمانی و بهداشتی در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح ۶۳ پروژه بهداشتی و درمانی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان با جمعی از مسئولان محلی به صورت ویدیو کنفرانس همزمان در شهرستان های جنوب استان برگزار شد.
محمدعلی رضایی با گرامیداشت ایام دهه فجر اظهار کرد: خدمات امروز حوزه سلامت نتیجه تلاش مدیران و کارکنان در ادوار مختلف است و افتتاح این پروژهها، ظرفیت ارائه خدمات به مردم منطقه را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
وی از آماده بهرهبرداری بودن مرکز سوانح و سوختگی با پیشرفت فیزیکی صد درصدی خبر داد و افزود: پروژه مرکز دیالیز خیرساز و راهاندازی مرکز دیالیز پنج تختخوابی در شهرستان بمپور، نقش مهمی در کاهش مشکلات بیماران کلیوی و جبران کمبود تخت درمانی خواهد داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر با اشاره به افتتاح ۵۷ پروژه حوزه بهداشت شامل خانههای بهداشت، مراکز خدمات جامع سلامت و مرکز تسهیلات زایمانی، پیشگیری را محور اصلی نظام سلامت دانست و گفت: این اقدامات گام بلندی در ارتقای شاخصهای سلامت منطقه محسوب میشود.
وی همچنین از بهرهبرداری بخش عفونی بهسازیشده بیمارستان خاتمالانبیا(ص)، راهاندازی مرکز الکتروشوک درمانی در بیمارستان روزبه و افتتاح پیشرفتهترین دستگاه سیتی آنژیو در جنوب شرق کشور خبر داد.
رضایی با بیان اینکه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه با هزار تخت و بیش از ۱۰۰ پزشک متخصص و فوق تخصص در حال خدمترسانی هستند، از اجرای ابرپروژههایی مانند بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی ایرانشهر و توسعه مراکز درمانی سرباز، درگان، فنوج و راسک خبر داد که در سالهای آینده بیش از ۸۰۰ تخت درمانی به ظرفیت منطقه اضافه میکند.
وی افزود: ۲۲۵ پروژه دیگر نیز در دست اجراست تا خدمات سلامت در سراسر حوزه تحت پوشش دانشگاه گسترش یابد.
وی هممرزی با کشورهای پاکستان و افغانستان را از چالشهای حوزه سلامت دانست و تصریح کرد: با وجود محدودیتها و تحریمها، تلاش شبانهروزی همکاران دانشگاه ادامه دارد تا عدالت در سلامت محقق شود و خدمات شایستهای به مردم ارائه گردد.
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