به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای بخشودگی گسترده جرایم مالیاتی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی خبر داد. بر اساس اعلام این سازمان، مودیانی که فاقد بدهی مالیاتی بابت اصل مالیات هستند یا بدهی خود را حداکثر تا پایان روز ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری پرداخت و تسویه کنند، می‌توانند از بخشودگی جرایم قابل بخشش تا سقف ۷ میلیارد ریال بهره‌مند شوند.

همچنین در مواردی که میزان جرایم قابل بخشش مودی بیش از سقف تعیین‌شده باشد، در صورت پرداخت جرایم مازاد بر این سقف، جرایم قابل بخشش تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.

سازمان امور مالیاتی کشور هدف از اجرای این سیاست را حمایت از کسب‌وکارهای خرد، صاحبان مشاغل و سایر فعالان اقتصادی، کاهش فشار مالی بر مودیان و تقویت تمکین داوطلبانه در دوره اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی عنوان کرده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که مهلت تعیین‌شده برای بهره‌مندی از این بخشودگی قابل تمدید نخواهد بود و مودیان باید در فرصت باقی‌مانده نسبت به تسویه کامل بدهی‌های مالیاتی خود اقدام کنند.

بر اساس این بخشنامه، برای استفاده از مزایای بخشودگی، پرداخت تمامی بدهی‌های مالیاتی در کلیه منابع و دوره‌ها تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ الزامی است. همچنین ثبت درخواست بخشودگی تابع زمان خاصی نیست و در صورت احراز شرایط، مودیان می‌توانند در هر زمان نسبت به ثبت درخواست و بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی اقدام کنند.