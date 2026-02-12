به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح شیروانی، استاد حوزه و دانشگاه، در همایش «حلقه‌های میانی گام دوم انقلاب» با تأکید بر ماهیت تمدنی انقلاب اسلامی، آن را پدیده‌ای بی‌نظیر در تاریخ بشر توصیف کرد و گفت: انقلاب اسلامی حادثه‌ای عادی نیست، بلکه رخدادی شگفت و تمدن‌ساز است که همچنان ابعاد آن در حال آشکار شدن است.

وی با اشاره به دیدگاه شهید مطهری درباره انقلاب اسلامی افزود: این انقلاب، تنها انقلابی است که با پشتوانه عقلانیت دینی و تاریخی شکل گرفت و در تقابل با تمدن مادی و توسعه‌یافته غرب قرار گرفت. از همین رو، همه لحظات مردم ایران در این انقلاب، بُعدی بین‌المللی پیدا کرده و هیچ مسئله‌ای صرفاً ملی باقی نمانده است.

ضرورت ارتقای «تراز حضور» مردم

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حضور گسترده مردم در ۲۲ بهمن، آن را نماد «تراز حضور» ملت ایران دانست و تصریح کرد: نباید این حضور را صرفاً تجربه‌ای مناسبتی بدانیم، بلکه باید به سمت ایده‌هایی حرکت کنیم که بتواند تراز حضور مردم را در مسائل ملی به سطحی مشابه ۲۲ بهمن برساند.

وی با نقل‌قولی از رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: با نظرسنجی‌ها نمی‌توان فهمید مردم به چه می‌اندیشند؛ باید یک امر ملی شکل بگیرد تا مردم خود را نشان دهند. اگر پروژه‌های بزرگ به مردم ایران پیشنهاد شود، این ملت نشان داده است که توان خلق شگفتی‌های بزرگ را دارد.

عبور از الگوهای ناکارآمد و ورود به گام دوم

حجت‌الاسلام فلاح شیروانی با اشاره به اینکه گام اول انقلاب تجربه‌های مهمی را پشت سر گذاشته است، گفت: در این مرحله، کشور از برخی الگوهای ناکارآمد حل مسئله عبور کرده و اکنون در گام دوم، وارد مرحله «صراحت‌های تمدنی» شده‌ایم؛ مرحله‌ای که نیازمند مواجهه مؤمنانه و اصیل با مسائل است.

وی با بیان داستان هجرت حضرت موسی(ع) به‌عنوان نمونه‌ای از مدیریت قدسی، افزود: در این الگو، خداوند صرفاً مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرد، بلکه در متن حوادث حضور فعال دارد. این نوع مدیریت قدسی، پیشنهادی تازه برای حیات بشر است که انقلاب اسلامی آن را به صحنه آورده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به پیام تاریخی امام خمینی(ره) در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ اظهار داشت: انقلاب اسلامی همچون «صاعقه‌ای» بر نظام سلطه فرود آمد و ظرفیت معجزه‌آسای علوم اسلامی و عقلانیت تاریخی شیعه را آشکار کرد.

وی تأکید کرد: در آغاز گام دوم، رهبر معظم انقلاب ایده‌ای برای حل مسائل ملی ارائه کردند که هیچ کشور دیگری قادر به تولید و اجرای آن نیست. این ایده برآمده از حکمت و عقلانیت رهبری است و باید با بیانی نافذ به مردم عرضه شود و زمینه‌های تحقق آن در جامعه فراهم گردد.

نقش حلقه‌های میانی در «خلق عقل اجتماعی»

حجت‌الاسلام فلاح شیروانی با تأکید بر ضرورت آزاداندیشی و تقویت عقلانیت در کشور گفت: ایران امروز بیش از هر چیز به تعمیق فهم و عقل جمعی نیاز دارد. یکی از ارکان این مسیر، توجه به «قوه عاقله» در حرکت‌های اجتماعی است.

وی افزود: جمهوری اسلامی دارای نظریه اجتماعی خاص خود در حوزه عقلانیت است و برای پرورش عقل در حیات اجتماعی، ایده‌های متمایزی ارائه کرده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها «حلقه‌های میانی» است.

به گفته وی، حلقه‌های میانی صرفاً کنشگر اجتماعی نیستند، بلکه مأموریت آن‌ها تبدیل عقل به یک پدیده اجتماعی و قرار دادن آن در پشتوانه قیام‌ها و حرکت‌های مردمی است.

حجت‌الاسلام فلاح شیروانی در پایان با قدردانی از فعالان این حوزه تأکید کرد: تفکیک دقیق مفاهیم و اصرار بر تبیین نقش حلقه‌های میانی ضروری است و اگر این الگو به‌درستی اجرا شود، می‌تواند زمینه‌ساز نوزایی در حیات بشر باشد.