شریفی: برای اولین بار ۸ اثر در بخش نظامی دریافت کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی جایزه بازی‌های جدی(سیگپ) با معرفی برگزیدگان شامگاه پنجشنبه ۲۳ بهمن در برج میلاد برگزار شد.

فرزانه شریفی دبیر هفتمین جشنواره بین‌المللی جایزه بازی‌های جدی (سیگپ)، در مراسم اختتامیه امروز از داشبورد آمار و ارقام صنعت بازی جدی رونمایی می‌کنیم. این اولین داشبورد جامعی است که مجموع آمارها و داده‌های صنعت بازی را در تمام حوزه‌ها گردآوری کرده است.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با برخورداری از این داشبورد، در صنعت بازی به سمت حکمرانی داده حرکت می‌کند.

شریفی با اشاره به آمار آثار دریافتی و جوایز اختصاص‌یافته، گفت: مجموعاً در بخش بازی جدی، ۷۴ اثر قابل داوری دریافت شد که از این تعداد، ۶ اثر در بخش به‌روزرسانی، ۱۴ اثر در بخش قابل انتشار و ۵۴ اثر در بخش اصلی به جشنواره ارسال شده است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار ۸ اثر در بخش نظامی داشتیم، افزود: در این بخش، آثاری در حوزه نظامی و پدافند دریافت کردیم و عمده محصولات دریافتی در حوزه آموزش و علوم شناختی بودند.

دبیر جشنواره با اشاره به برگزاری رویداد «هکاتون» در سال جاری گفت: ۴ اثر از استان‌های گلستان، تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان در این بخش حضور داشتند که جوایز آنها اهدا شد. همچنین در استان گلستان ۷۸ نفر در قالب ۱۲ تیم و در تهران ۴۲ نفر در قالب ۹ تیم در این رویداد شرکت کردند.

وی در ادامه به وضعیت تفکیک استانی آثار رسیده به جشنواره در بخش بازی جدی اشاره کرد و گفت: استان تهران با ۲۷ اثر، بیشترین تعداد آثار را به خود اختصاص داده است. پس از آن، استان‌های قم، اصفهان، خراسان رضوی، البرز، یزد و مازندران در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از نظر پلتفرم نیز ۴۳ اثر برای پلتفرم موبایل، ۱۹ اثر برای رایانه‌های شخصی، ۵ اثر برای کنسول و ۷ اثر برای پلتفرم وب تولید شده است.

شریفی با بیان اینکه مجموع جوایز این جشنواره ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان است که به بخش هکاتون و جشنواره اهدا می‌شود، گفت: مجموع وام و گرنت سرمایه‌گذاری برای توسعه محصول به تیم‌های منتخب، ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان است. در مجموع، ۵ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان به برگزیدگان این دوره از جشنواره اهدا خواهد شد.

در ادامه حسین انتظامی معاون توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تشکر از نهادهایی که به توسعه بازی‌ها کمک می‌کنند، گفت: بازی دیگر از یک‌ اوقات فراغت یا سرگرمی صرف فراتر رفته ‌و به بخشی از زندگی وحتی خود زندگی تبدیل شده است.

وی افزود: دانشگاه مسئله را می‌شناسد و صنعت راهکار را می‌یابد و اتصال بین دو نهاد به یک دیگر نشان دهنده یک افق روشن در حوزه بازی است.

معاون توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت تجاری‌سازی بازی‌ها و ذکر مثالی درباره فروپاشی شوروی با توجه به عدم توجه به توسعه در تمام بخش‌ها، اظهار کرد: این نهایت درجه توفیق است. هر حوزه‌ای که کار تحقیقاتی می‌کند باید به تجاری سازی هم فکر کند.

در پایان مراسم از داشبورد آمار و ارقام صنعت بازی جدی به صورت رسمی رونمایی شد.

برندگان هکاتون استان گلستان؛



گروه شایسته تقدیر: گروه کُپُلز برای بازی دیوار وارکانا (محمد نظر عباسی، محمدطاهر قربانی، مرسل زنگانه، فرزاد امیرآبادی، ارمیا جان نثار، امیرمهدی عبداللهی)



رتبه سوم؛

گروه تندربالت؛ بازی پاکبان هیرکانی (نیکان صاحبی، محمدامین اربابی، ایلیا بهداد، امیرعلی حسینی، ماهان سیدحسینی، محراب خوششکن)



رتبه دوم؛

گروه نوروتوپیا؛ بازی واقعیت افزوده (محمدحسین زارع، محمدمهدی زارع، سارا قزوهی، محمدجواد محمدی‌نژاد)



رتبه اول؛

گروه eco۵؛ بازی شبیهساز کشاورزی (عبدالملک قربانپور، یگانه صادقی،امیرحسین تقی‌زاده- آرش ناظری، امیرمحمد عباسی)



در این بخش از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان به برگزیدگان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وام سرمایه‌گذاری اعطا شد. موضوع این هکاتون محیط زیست و تاریخ و فرهنگ استان بوده است.



برندگان هکاتون استان تهران (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز نوآوری قوه مقننه)؛

رتبه سوم تیم تیوان (حسین سربندی فراهانی، اسماعیل صادقی، سیما سلجوقیان)

رتبه دوم گروه فیکس ری (نوید رنگیدن، امیرحسین کلانتری، محمد خادمی، امیررضا طاهرپور، محمدحسین دلدار)

و گروه بلک اوت (مهدی امیدی، علی منظوری- محمد ابراهیم رحمانی‌فر، مهدی خاجو، زینب یوسفی، نگین بشارتی، ابوالفضل محمودیان)

رتبه اول گروه گیمرهای جدی (محمدی خوانساریان‌نژاد، فواد صدرحقیقی، محمدحسین اکبری مقدم،پریماه اجرش، نبیل امری، فاطمه مقصودی)

در این بخش گروه اول ۵۰ میلیون تومان، گروه دوم ۲۵ میلیون تومان و گروه سوم ۲۰ میلیون تومان و در مجموع ۱۳۰ میلیون تومان به علاوه ۳۰۰ میلیون تومان گرنت (کمک هزینه پژوهانه) از سوی مرکز نوآوری قوه مقننه دریافت کردند.

برندگان هفتمین جشنواره بازی‌های جدی؛

بازی شایسته تقدیر و منتخب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: بازی شهربازی حرکتی ورزشی

بازی شایسته تقدیر و منتخب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: بازی محافظان کوچک؛ آخرین امید

بازی شایسته تقدیر و منتخب مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر: بازی شهربازی حرکتی و ورزشی

بازی شایسته تقدیر و منتخب مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر: بازی نورولند

بازی شایسته تقدیر و منتخب مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر: محافظان جزیره

بازی شایسته تقدیر و منتخب مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر: محافظان کوچک؛ آخرین امید

جوایز بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای؛

بازی شایسته تقدیر در بخش آموزش و یادگیری: شادوپیا

بازی شایسته تقدیر از جهت ایده: پیتزا کوردی

بازی شایسته تقدیر از جهت ایده: باب برنامه‌نویس

جوایز بخش بروزرسانی؛

رتبه سوم شهربازی حرکتی ورزشی (امیرحسین موسوی)

رتبه دوم ایموگلکسی (سیده صفیه موسوی)

تندیس رتبه اول نورولند (علیرضا پیر)

رتبه دوم بهترین بازی جدی در بخش در حال انتشار: بازی نماینده مجلس (محمدحسن بزرگی)

تندیس رتبه اول بهترین بازی جدی در بخش در حال انتشار: بازی چرخه سبز (امیرحسین تقی‌زاده)

بهترین بازی جدی منتخب هیئت داوران؛

رتبه سوم بازی فیکولند (الهام رحمانی) و بازی محافظان جزیره (زهره سادات غفوریان)

رتبه دوم بازی شبیه‌ساز ایمنی جوشکاری (سمانه خورشیدی‌کیا)

تندیس بهترین بازی جدی سال ۱۴۰۴ بازی کدیکا (مسعود صادقی‌آهنگر)