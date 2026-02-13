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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

پرداخت ۴۱ همت کالابرگ در دور دوم؛ تأکید بانک مرکزی بر مهار پایه پولی

پرداخت ۴۱ همت کالابرگ در دور دوم؛ تأکید بانک مرکزی بر مهار پایه پولی

رئیس‌کل بانک مرکزی از خرید ۴۱.۲ هزار میلیارد تومانی کالای اساسی توسط ۱۵ میلیون خانوار در دور دوم طرح کالابرگ خبر داد و بر کنترل پایه پولی و اضافه‌برداشت بانک‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد: در دور دوم پرداخت یارانه ناشی از اصلاح یارانه کالاهای اساسی که از ۱۵ بهمن‌ماه آغاز شده، تا پایان روز ۲۳ بهمن، نزدیک به ۱۵ میلیون خانوار توانسته‌اند معادل ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان کالای اساسی مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های مختلف خریداری کنند.

به گفته همتی، با احتساب این رقم، از ابتدای اجرای طرح اصلاح یارانه ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف، مجموع خرید مردم از طریق کالابرگ الکترونیکی به ۱۲۱.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه به وضعیت متغیرهای پولی اشاره کرد و گفت: رشد یک‌ساله پایه پولی که تا ۱۵ دی‌ماه به‌دلیل تأمین مالی کسری بودجه دولت و اضافه‌برداشت بانک‌ها به حدود ۵۱ درصد رسیده بود، با مجموعه‌ای از اقدامات کنترلی و به‌صورت جدی در دستور مهار قرار گرفته است.

او توضیح داد: بخشی از افزایش نقدینگی و به‌تبع آن رشد پایه پولی، ناشی از افزایش نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده که پدیده‌ای مقطعی و مرتبط با نوسانات ارزی از نیمه دوم سال جاری محسوب می‌شود.

همتی با تأکید بر مدیریت آثار پولی طرح کالابرگ افزود: با اقدامات فوری بانک مرکزی، بخش قابل‌توجهی از پایه پولی و نقدینگی ناشی از تأمین مالی کالابرگ در یک ماه گذشته عقیم‌سازی شده و اجازه سرریز آن به تورم داده نشده است.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، کنترل پایه پولی با در نظر گرفتن ملاحظات تأمین مالی تولید، به‌ویژه از طریق استفاده از ابزارها و روش‌های زنجیره‌ای غیرتورم‌زا، به‌طور جدی دنبال می‌شود.

او در پایان تأکید کرد: تمرکز اصلی بانک مرکزی بر حداقل‌سازی اثرات تأمین مالی کالابرگ بر پایه پولی و همچنین کنترل اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز است؛ رویکردی که هدف آن حفظ ثبات پولی، حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی است.

کد مطلب 6747876
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • ناصر مرادی DE ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
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      پاسخ
      سلام آقای همتی شما میتونی حرف نزنین هرقول به مردم میدن عمل نمیکنی الان من 2سال هست دارم میرم وام بگیرم جواب درست نمیدن همش امروز فردا میکنه جواب سوال من بدید

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