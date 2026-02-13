شهرام مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۳:۱۵ جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ از وقوع آتش‌سوزی در محدوده پیاده‌راه، حوالی سینما سعدی خبر داد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: علت حادثه آتش زدن ضایعات در انتهای کوچه مهربان توسط فرد یا افرادی در مجاورت ساختمان‌های قدیمی اعلام شده است.

مومنی گفت: آتش‌نشانان به محض رسیدن به محل مشاهده کردند که شعله‌های آتش توسط افراد حاضر خاموش شده است؛ از این‌رو نیروهای عملیاتی پس از بررسی کامل محل و انجام اقدامات ایمن‌سازی، به ایستگاه‌های مربوطه بازگشتند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت، با هشدار نسبت به خطرات آتش‌افروزی در بافت‌های قدیمی شهر اظهار کرد: با توجه به بافت چوبی و قدیمی بسیاری از خانه‌های رشت و همچنین به‌هم‌پیوسته بودن پشت‌بام‌ها به‌ویژه در محدوده بازار، شهروندان هرگز در محوطه خانه‌های قدیمی و بعضاً مخروبه اقدام به روشن کردن آتش نکنند.