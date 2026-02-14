به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان نیری، ظهر شنبه در جلسه با رئیس هیات مدیره خانه تشکل‌های استان یزد با تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار، بر ضرورت تغییر رویکرد از اقدامات صرفاً مقابله‌ای به سمت پیشگیری اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: تجربه‌های موفق در کشور نشان می‌دهد که بدون مشارکت فعال مردم، نهادهای اجتماعی و تشکل‌های مردمی، تلاش‌ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر نمی‌تواند به نتایجی پایدار و اثربخش منجر شود.

دهقان نیری با اشاره به اهمیت آموزش‌های هدفمند و مستمر افزود: برنامه‌های آموزشی باید متناسب با نیاز گروه‌های سنی مختلف، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، طراحی و اجرا شود و در این مسیر باید از ظرفیت مربیان، فعالان اجتماعی و داوطلبان محلی استفاده کرد.

وی ادامه داد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آماده است با حمایت از طرح‌های نوآورانه تشکل‌های مردمی، زمینه اجرای برنامه‌های پیشگیرانه مؤثر را فراهم کند و در این راستا از ظرفیت‌های قانونی و بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی بهره بگیرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری تشکل‌های مردمی گفت: استفاده از توان، تجربه و ارتباطات اجتماعی این تشکل‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی عمومی و پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر ایفا کند.