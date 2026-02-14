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۲۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

مبارزه با مواد مخدر در یزد به سمت پیشگیری اجتماعی حرکت می‌کند

مبارزه با مواد مخدر در یزد به سمت پیشگیری اجتماعی حرکت می‌کند

یزد - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد گفت: بدون حضور فعال مردم و تشکل‌های مدنی، دستیابی به نتایج پایدار در حوزه مبارزه با مواد مخدر ممکن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان نیری، ظهر شنبه در جلسه با رئیس هیات مدیره خانه تشکل‌های استان یزد با تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار، بر ضرورت تغییر رویکرد از اقدامات صرفاً مقابله‌ای به سمت پیشگیری اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: تجربه‌های موفق در کشور نشان می‌دهد که بدون مشارکت فعال مردم، نهادهای اجتماعی و تشکل‌های مردمی، تلاش‌ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر نمی‌تواند به نتایجی پایدار و اثربخش منجر شود.

دهقان نیری با اشاره به اهمیت آموزش‌های هدفمند و مستمر افزود: برنامه‌های آموزشی باید متناسب با نیاز گروه‌های سنی مختلف، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، طراحی و اجرا شود و در این مسیر باید از ظرفیت مربیان، فعالان اجتماعی و داوطلبان محلی استفاده کرد.

وی ادامه داد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آماده است با حمایت از طرح‌های نوآورانه تشکل‌های مردمی، زمینه اجرای برنامه‌های پیشگیرانه مؤثر را فراهم کند و در این راستا از ظرفیت‌های قانونی و بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی بهره بگیرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری تشکل‌های مردمی گفت: استفاده از توان، تجربه و ارتباطات اجتماعی این تشکل‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی عمومی و پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر ایفا کند.

کد مطلب 6748678

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