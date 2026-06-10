به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، در جلسه شورای حفاظت از منابع آب ورامین با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آبی و حمایت از بخش کشاورزی اظهار داشت: توزیع عادلانه آب و تأمین حقآبه کشاورزان از مهمترین اولویتهای شهرستان در راستای حفظ تولید و امنیت غذایی است.
وی با اشاره به لزوم شفافسازی در نحوه توزیع آب افزود: مقرر شد اداره جهاد کشاورزی با قید فوریت، فهرست کشاورزان جنوب دشت ورامین و میزان اراضی تحت کشت را تهیه کند تا برآورد دقیقی از نیاز آبی و سهم هر بهرهبردار انجام شود.
فرماندار ورامین تصریح کرد: در راستای احقاق حقوق کشاورزان، موضوع تعیین سهم دقیق حقآبه شهرستانهای ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت از محل تصفیهخانه جنوب تهران از طریق استانداری تهران پیگیری خواهد شد.
عباسی همچنین به پروژه خط انتقال آب اشاره کرد و گفت: با تکمیل بخش پایانی این پروژه، شرایط بهرهمندی کشاورزان دشت ورامین از منابع آبی فراهم خواهد شد.
وی در پایان مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: فرهنگسازی و ترویج الگوی صحیح مصرف، نقش مهمی در حفظ منابع آبی و عبور از شرایط کمآبی دارد که از ظرفیت رسانهها و تبلیغات محیطی در این زمینه استفاده شود.
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