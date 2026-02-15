قدردانی از تیم تیراندازی لوتوس ایرانمال

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از افتخار آفرینان باشگاه تیراندازی باتپانچه لوتوس ایرانمال قدردانی شد. رقابت‌های لیگ برتر تیراندازی با تپانچه با حضور ۸ تیم لوتوس ایرانمال، واره فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد مبارکه سپاهان، هوماک وزارت دفاع، هیات البرز، کوثر ولایت، نیروی زمینی ارتش و هیات شهید کاوه خراسان رضوی در دی ۱۴۰۴ با قهرمانی لوتوس ایرانمال به پایان رسید.

در مراسم تجلیل از قهرمانان رشته تیر اندازی با تپانچه لوتوس ایرانمال که شنبه ۲۶ بهمن با حضور مدیران ایرانمال و اعضای تیم در ساختمان اداری این مجموعه بر گزار شد،آقای دکتر ابوالفضل انصاری قائم مقام هولدینگ سرمایه گذاری تات در سخنانی، از ورزش به عنوان عاملی مهم در کاهش معضلات اجتماعی نام برد و اظهار داشت : توسعه ورزش یکی از شاخصه های مهم در ایجاد اعتماد به نفس برای پیشرفت در جامعه است. دکتر ابوالفضل انصاری یکی از دلایل توجه ایران‌مال به ورزش و به خصوص ورزش قهرمانی را ادای مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: بخش‌های ورزشی ایران‌مال در عرصه های مختلف تاکنون موفقیت های چشمگیری کسب کرده اند و این سیاست برای تقویت ورزش همگانی و قهرمانی با قوت ادامه خواهد یافت.

در ادامه این مراسم دکتر جمشید اقبالپور مدیر عامل ایران‌مال هم ضمن قدردانی از تلاش قهرمانان ورزشی به خصوص در عرصه تیراندازی گفت: غنی سازی اوقات فراغت جوانان با استفاده از ورزش از برنامه های ایران‌مال است.

دکتر حمید سجادی رئیس هیئت مدیره ایران‌مال و وزیر پیشین ورزش و جوانان هم در گزارشی اعلام کرد: تیم لوتوس ایرانمال پس از قهرمانی در سال ۱۴۰۳ در دسته اول توانست در نخستین سال حضور در لیگ برتر مقام قهرمانی سال ۱۴۰۴ را کسب کند که قابل تقدیر است. دکتر حمید سجادی افزود: ایران‌مال با وجود موانع و مشکلات متعدد اقتصادی و اجرایی خود همچنان به تقویت ورزش کشور ملتزم باقی مانده است و این روند را تداوم خواهد بخشید.

در ادامه این مراسم به بازیکنان و دست اندر کاران تیم تیراندازی با تپانچه لوتوس جوایزی اهدا شد.

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