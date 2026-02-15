ترانزیت ۱۰ ماهه به ۱۷.۶ میلیون تن رسید+ جزئیات

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ میزان ترانزیت خارجی کشور به وزن ۱۷.۶ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۶۳ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در اواخر بهار و اوایل تابستان امسال در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان میزان ترانزیت از قلمروی ایران نسبت به سال ۱۴۰۳ تا ۱۵ درصد کاهش یافته بود.

اما با اصلاح فرآیندهای ترانزیت و همچنین با ابلاغ آیین‌نامه سند ملی گذر مصوب هیئت وزیران به گمرک و سپس به گمرکات اجرایی که مشوق‌های گسترده‌ای برای افزایش عبور کالاهای ترانزیتی از خاک کشورمان خصوصا کاهش دفعات باز و پلمب کردن کانتینرها در گمرکات مختلف در نظر گرفته شده است، افت ترانزیت کالاهای خارجی از ایران طی پاییز و زمستان - اگرچه هنوز در مقایسه با پارسال منفی است - اما روند کاهشی آن بهبود یافت. میزان ترانزیت در ماه‌های گذشته به این شرح بوده است:

- طی ۹ ماهه امسال: ۱۵.۶ میلیون تن/ مقایسه با مدت مشابه پارسال: کاهش ۶.۸۴ درصدی

- طی ۸ ماهه امسال: ۱۳.۵ میلیون تن/ مقایسه با مدت مشابه پارسال: کاهش ۹.۲۵ درصدی

- طی ۷ ماهه امسال: ۱۲.۵ میلیون تن/ مقایسه با مدت مشابه پارسال: کاهش ۵.۶۲ درصدی

- طی نیمه نخست امسال ۱۰ میلیون تن/ مقایسه با مدت مشابه پارسال: کاهش ۱۲.۹۱ درصدی

- طی ۵ ماهه امسال ۸.۲ میلیون تن/ مقایسه با مدت مشابه پارسال: کاهش ۱۵.۴۶ درصدی

- طی ۴ ماهه امسال ۶.۶ میلیون تن/ مقایسه با مدت مشابه پارسال: کاهش ۱۳.۳۸ درصدی

- طی بهار امسال ۵ میلیون تن/ مقایسه با مدت مشابه پارسال: کاهش ۶.۶۱ درصدی

- طی ۲ ماهه نخست امسال ۳.۶ میلیون تن/ مقایسه با مدت مشابه پارسال: کاهش ۷ دهم (۰.۷) درصدی

- طی فروردین امسال ۱.۸ میلیون تن/ مقایسه با مدت مشابه پارسال: افزایش ۹.۷۱ درصدی