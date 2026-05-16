۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۴

پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: وزش بادهای جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان امروز صاف همراه با غبار محلی و بر روی دریا و سواحل وزش بادهای جنوب شرقی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: دریا کمی مواج است و توصیه می‌شود رفت و آمد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.

وی گفت: روز یکشنبه بر سرعت بادهای جنوب شرقی و تلاطم دریا بویژه در محدوده دریای عمان و شرق تنگه هرمز افزوده می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: به لحاظ دمایی در این مدت افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه داریم.

