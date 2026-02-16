پنج فوتی و یک مجروح بر اثر انحراف به چپ خودرو پژو در سراوان- سیرکان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی خمر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه سواری پژو و وانت تویوتا در محور فرعی سراوان- سیرکان کیلومتر ۱۰ مطلع، که بلافاصله کارشناسان پلیس راه به همراه عوامل امدادی در محل حاضر شدند.

خمر ادامه داد: در بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس راه مشخص شد؛ یک دستگاه سواری پژو که در مسیر فرعی سراوان به سیرکان در حال طی مسیر بوده است و به علت انحراف به چپ با خودروی وانت تویوتا مستقیما برخورد که متاسفانه بر اثر این تصادف ۵ نفر فوت و یک نفر نیز مجروح که راهی مراکز درمانی شد.

رئیس پلیس راه شمال انتظامی استان در پایان تصریح کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، عدم سبقت های غیرمجاز، رعایت سرعت مطمئنه و تردد صحیح در بین خطوط جاده ایی از عوامل اصلی در جلوگیری از تلفات و تصادفات می باشد.