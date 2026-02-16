به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر صبح دوشنبه در جریان این آیین با قدردانی از تلاشهای جامعه فرهنگیان شهر بوشهر، اظهار داشت: معلمان نقش محوری در شناسایی استعدادها پرورش توانمندیها و هدایت صحیح دانشآموزان دارند و بخش قابلتوجهی از موفقیتهای علمی و آموزشی دانشآموزان حاصل تعهد، دلسوزی و نقشآفرینی اثربخش این قشر فرهیخته است.
محمد مظفری ادامه داد: دانشآموزان مقامآور، سرمایههای ارزشمند نظام تعلیم و تربیت بهشمار میروند و این افتخارات بیانگر ظرفیت بالای علمی و آموزشی بوشهر در عرصههای استانی و کشوری است.
فرماندار بوشهر بیان کرد: حمایت هدفمند از دانشآموزان مستعد فراهمسازی فرصتهای برابر آموزشی و تقویت آموزشهای تخصصی بهویژه در حوزه آموزش و پرورش استثنایی، از برنامههای اساسی دستگاه تعلیم و تربیت در شهرستان بوشهر محسوب میشود.
وی در ادامه گفت: موفقیتهای بهدستآمده نتیجه کار تیمی برنامهریزی منسجم و تعامل مؤثر میان خانوادهها معلمان و مدیران مدارس است و استمرار این رویکرد میتواند زمینهساز دستاوردهای بزرگتر در آینده باشد.
فرماندار بوشهر تصریح کرد: تجلیل از مقامآوران صرفاً اقدامی نمادین نیست، بلکه ابزاری انگیزشی برای تداوم مسیر پیشرفت تقویت اعتمادبهنفس دانشآموزان و نهادینهسازی روحیه تلاش و خودباوری در نسل آینده است.
وی گفت: دولت چهاردهم با رویکردی توسعهمحور از تمامی برنامههایی که در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی، شکوفایی استعدادها و تربیت نیروی انسانی توانمند اجرا میشود حمایت میکند و این افتخارآفرینیها نویدبخش آیندهای روشن برای نظام تعلیم و تربیت شهرستان بوشهر است.
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