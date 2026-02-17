به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عباسی در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و دومین جلسه پیگیری و رسیدگی به جرایم انتخابات استان افزود: لازمه برگزاری هرچه پرشورتر انتخابات شوراهای اسلامی شهری و روستاها، مطالعه و مرور قوانین و مقررات و توجه به اصلاحات قوانین توسط جامعه هدف است.

وی، یا یادآوری اینکه استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات ممنوع است، گفت: انجام تبلیغات از سوی کاندیداها در بازه زمانی اعلام شده مورد تاکید قرار گیرد و قبل و بعد از مدت قانونی تبلیغات انجام نشود.

عباسی افزود: با توجه به اینکه این دوره از انتخابات کاملا الکترونیکی برگزار خواهد شد، مسئولان متولی با حساسیت بیشتر نسبت به موضوع مسائل سایبری و اقدامات پیشگیرانه و همچنین اهتمام در اتصال پایدار اینترنت در شعب اخذ رای داشته باشند.

دادستان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تعداد ۱۷۷ معتاد متجاهر مستقر در کمپ ماده ۱۶ اظهار داشت: با توجه به بررسی سوابق بیشتر این افراد سابقه سرقت دارند.

وی با قدردانی از شهرداری زنجان در راستای حمایت و تکمیل کمپ ماده ۱۶ بانوان در زنجان و همچنین پذیرفتن مدیریت کمپ ماده ۱۶ آقایان اظهار داشت: برای ایجاد و مدیریت کمپ ماده ۱۶ تلاش های خوبی انجام شده است.

دادستان زنجان با بیان اینکه استان امسال در وقوع تصادفات افزایش پنج درصدی داریم گفت: ضرورت توجه به اقدامات پیشگیرانه و آگاهی بخشی جامعه برای رعایت قوانین و مقررات مورد تاکید است.

ضرورت آموزش مهارت های پیش از ازدواج در شکل گیری زندگی سالم و پایدار

رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز ادامه داد: در راستای اهمیت برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات، مقام معظم رهبری انتخابات را تجلی مردم سالاری دینی بیان فرمودند که لازمه تحقق این امر ایجاد محیطی سالم، رقابتی و امن از سوی مجریان و ناظران امر انتخاب است.

حجت الاسلام علی فرجی برحق با بیان اینکه اشرافیت متولیان انتخابات بر قوانین و مقررات امری لازم و ضروری است گفت: یکی از وظایف حاکمیت ایجاد امنیت عمومی برای مردم است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان موضوع وقوع جرم سرقت در استان را که مشکلاتی برای مردم و جامعه به‌وجود می آورد گفت: اقدامات پیشگیرانه از سوی افراد و همچنین خود حفاظتی ادارات دولتی برای پیشگیری از وقوع سرقت امری ضروری است.

وی با اشاره به اینکه در ایجاد کمپ ماده ۱۶ برای نگهداری و اصلاح معتادین اقدامات خوبی انجام شده است گفت: تحقق دیگر اهداف اثرگذار نیازمند تلاش بیشتر است.

حجت الاسلام فرجی برحق در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای کاهش جرم سرقت در استان اظهار داشت: شهرداریها باید نظارت و اقدامات لازم بر ضایعات فروشی‌ها در حوزه خرید اموال مسروقه انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی قبل از ازدواج با محوریت دانشگاه علوم پزشکی در زنجان گفت : برگزاری دوره های تخصصی با استفاده از نهادهای مردمی، دانشگاه‌ها, مشاورین خانواده در راستای کاهش آسیب ها و مشکلات خانوادگی مورد اهتمام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: آموزش مهارت های پیش از ازدواج در شکل گیری زندگی سالم و پایدار امری ضروری است.