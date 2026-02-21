بارداری و شیردهی از مغز زنان در برابر پیری محافظت می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان دانشگاه کالیفرنیا، بارداری و شیردهی را با تواناییهای شناختی قویتر در زنان یائسه مرتبط دانستهاند.
این مطالعه نشان میدهد که هر چه یک زن در طول زندگی خود زمان بیشتری را در دوران بارداری و شیردهی بگذراند، عملکرد فکری و حافظه کلامی و بصری او با افزایش سن بهتر میشود.
این تیم تحقیق به رهبری «مولی فاکس»، دانشیار انسانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا، دادههای بیش از ۷۰۰۰ زن را از حدود ۷۰ سالگی تجزیه و تحلیل کردند. آنها تا ۱۳ سال تحت نظر بودند تا روند پیر شدن مغزشان را پیگیری کنند.
هدف این بود که بفهمیم چرا زنان به طور نامتناسبی تحت تأثیر بیماری آلزایمر قرار میگیرند- روندی که به طور کامل با این واقعیت که زنان به سادگی بیشتر از مردان عمر میکنند، توضیح داده نمیشود.
فاکس در یک بیانیه خبری در مورد اهمیت شناسایی عوامل محافظتی برای زنان گفت: «هر راهی که بتوانیم از طریق آن، فعالیتهای اطلاعرسانی بهداشت عمومی یا مداخلات بالینی را بر روی جمعیتهای پرخطر متمرکز کنیم، منجر به تلاشهای مؤثرتر و کارآمدتر میشود.»
این مطالعه نشان داد که به ازای هر ماه بارداری بیشتر، نمره کلی توانایی شناختی یک زن کمی افزایش مییابد.
شیردهی نیز مزیت مشابهی را نشان داد، به ویژه افزایش نمرات در حافظه کلامی و بصری. اگرچه تغییرات فردی کوچک بودند، محققان خاطرنشان کردند که این تغییرات با سایر عوامل محافظتی شناخته شده برابری میکنند.
در واقع، قدرت تقویت مغز ناشی از مادر بودن با مزایای سیگار نکشیدن یا فعالیت بدنی قابل مقایسه بود. برای بیماری آلزایمر، حتی این تغییرات کوچک، قابل توجه تلقی میشوند.
این مطالعه همچنین نشان داد زنانی که حداقل یک بار باردار بودهاند، نمرات شناختی شان ۰.۶۰ امتیاز بالاتر از زنانی که هرگز باردار نشدهاند، بود.
زنانی که شیر دادهاند، در مقایسه با زنانی که هرگز شیر ندادهاند، ۰.۱۹ امتیاز و ۰.۲۷ امتیاز حافظه کلامی بالاتری داشتهاند.
دلیل دقیق این افزایش هنوز در حال بررسی است.
محققان گفتند که این تاثیر میتواند نتیجهی تغییرات هورمونی گسترده باشد که مغز را برای کارایی بهتر "از نو سیمکشی" میکنند، یا ممکن است ناشی از تعاملات اجتماعی باشد. داشتن فرزند اغلب منجر به تعاملات اجتماعی بیشتر و روابط حمایتی میشود که به کاهش استرس و ارتقای سلامت مغز کمک میکنند.
فاکس گفت: «اگر بتوانیم در گام بعدی بفهمیم که چرا این الگوهای تولید مثلی منجر به نتایج شناختی بهتر در پیری میشوند، میتوانیم برای یافتن چگونگی ایجاد درمانهایی که اثر طبیعی مشاهده شده را تقلید میکنند، تلاش کنیم.»
نظر شما