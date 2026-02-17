سالار ولایتمدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات درمانی مردم منطقه مهرگان و محمدیه، از تصویب زمین و بودجه ساخت یک درمانگاه جامع تامین اجتماعی خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از پیگیری‌های مستمر با حضور استاندار، وزرا و مسئولان ذی‌ربط، زمین مورد نیاز به مساحت حدود ۴۳۰۰ متر مربع برای احداث درمانگاه تأمین شد و بودجه اولیه ۳۰ میلیارد تومانی تصویب شد. این اقدام عیدی به مردم در آستانه ماه مبارک رمضان است.

ولایتمدار افزود: هدف از ساخت این درمانگاه کاهش مشکلات درمانی و ارائه خدمات بهتر به مردم مهرگان، محمدیه و مناطق اطراف است. با همکاری وزارتخانه و مسئولان استان، ساخت این مرکز درمانی بدون وقفه آغاز خواهد شد و سعی داریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کیفیت مطلوب به بهره‌برداری برسد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس خاطرنشان کرد: این درمانگاه جامع نه تنها خدمات تامین اجتماعی را پوشش می‌دهد بلکه تمامی خدمات درمانی مورد نیاز مردم منطقه را ارائه خواهد کرد و امیدواریم بار مشکلات درمانی مردم تا حد زیادی کاهش یابد.