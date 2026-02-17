به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگویی اظهار کرد: امروز قرار است حوالی ظهر احتمالا بین ۱۲:۳۰ تا یک مذاکرات هسته‌ای آغاز شود.

وی افزود: طبق روال همیشه هر دو هیأت ابتدا با طرف عمانی گفت‌وگو خواهند کرد و نقطه نظرات و دیدگاه‌ها را به وزیر خارجه عمان منتقل خواهند کرد و وزیر خارجه عمان مطالب را به طرفین منعکس خواهد کرد.

وی ادامه داد: موضوع مذاکرات در ژنو روشن است و مباحث هسته‌ای خواهد بود.

بقائی با اشاره به ملاقات دیروز گروسی با عراقچی بیان کرد: دیروز وزیر امور خارجه گفت‌وگوهایی با مدیرکل آژانس داشت و امروز هم گفت‌وگوهای مشابهی بین هیأت آمریکایی و مدیرکل آژانس در جریان است.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: تا دقایقی دیگر عازم محل گفت‌وگوها هستیم و بعدازظهر عراقچی در یک نشست بین‌المللی (نشست خلع سلاح) شرکت می‌کند.

وی عنوان کرد: مذاکرات تا بعدازظهر امروز به وقت ژنو ادامه خواهد یافت.