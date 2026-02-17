  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

بقائی: موضوع مذاکرات دور دوم هسته‌ای است

بقائی: موضوع مذاکرات دور دوم هسته‌ای است

سخنگوی وزارت امور خارجه از شروع دومین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو تا دقایقی دیگر خبر داد و گفت: موضوع مذاکرات روشن است و مباحث هسته‌ای خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگویی اظهار کرد: امروز قرار است حوالی ظهر احتمالا بین ۱۲:۳۰ تا یک مذاکرات هسته‌ای آغاز شود.

وی افزود: طبق روال همیشه هر دو هیأت ابتدا با طرف عمانی گفت‌وگو خواهند کرد و نقطه نظرات و دیدگاه‌ها را به وزیر خارجه عمان منتقل خواهند کرد و وزیر خارجه عمان مطالب را به طرفین منعکس خواهد کرد.

وی ادامه داد: موضوع مذاکرات در ژنو روشن است و مباحث هسته‌ای خواهد بود.

بقائی با اشاره به ملاقات دیروز گروسی با عراقچی بیان کرد: دیروز وزیر امور خارجه گفت‌وگوهایی با مدیرکل آژانس داشت و امروز هم گفت‌وگوهای مشابهی بین هیأت آمریکایی و مدیرکل آژانس در جریان است.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: تا دقایقی دیگر عازم محل گفت‌وگوها هستیم و بعدازظهر عراقچی در یک نشست بین‌المللی (نشست خلع سلاح) شرکت می‌کند.

وی عنوان کرد: مذاکرات تا بعدازظهر امروز به وقت ژنو ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6751613
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها