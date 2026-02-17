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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

بقائی: با جدیت در مذاکرات حضور داریم/ زمان برای ما مهم است

بقائی: با جدیت در مذاکرات حضور داریم/ زمان برای ما مهم است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما با حسن نیت و با نهایت جدیت در اینجا حضور داریم و رویکردی نتیجه محور را دنبال می کنیم. زمان برای ما بسیار مهم و تعیین کننده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: ما با ذهن باز و با چشمانی باز در مذاکرات اینجا حضور داریم. می‌توان گفت روند مذاکرات از قبل آغاز شده است. روز گذشته با وزیرامورخارجه عمان گفتگو کردیم. دیدگاهها، نگرانی ها و مطالبات خود را منتقل کردیم.

وی ادامه داد: همزمان دیداری نیز با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی داشتیم چرا که همانطور می دانید ابعاد فنی مذاکرات باید با آژانس مشورت شود و آنها می توانند در این روند نقش مثبتی ایفا کنند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: ما نیز کارشناسان فنی خود و همچنین متخصصان حوزه رفع تحریم ها را در اختیار داریم زیرا رفع تحریم ها بخش جدایی ناپذیر هرگونه توافق در موضوع هسته ای است.

وی تصریح کرد: با نمایندگان آمریکا و از طریق وزیر امورخارجه عمان گفتگوهای خود را آغاز کرده‌ایم. همانطور که گفتم ما با حسن نیت و با نهایت جدیت در اینجا حضور داریم و رویکردی نتیجه محور را دنبال می کنیم. زمان برای ما بسیار مهم و تعیین کننده است و به همین دلیل وزیر امورخارجه همواره تاکید کردند که آمادگی داریم برای نهایی سازی هرگونه توافق برای مدت طولانی تر حتی چند روز یا چند هفته در اینجا بمانیم.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: به مردم این اطمینان را می دهم که فرزندان تان در دستگاه دیپلماسی با وسواس واطمینان حواسشان به منافع ملی است.

وی خاطر نشان کرد: امیدوارم از سوی هیئت آمریکایی نیز همان سطح از جدیت و حسن نیت را شاهد باشیم.

کد مطلب 6751826
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
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      عراقچی با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد/ و این در حالی است که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانتکار از خرداد و تیر ماه سال 1404 تاکنون هنوز هم حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار و آمریکا جنایتکار به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران را محکوم نکرده است.

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