پنجمین همایش ملی میگوی ایران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آبزیپروری شیلات استان بوشهر صبح سهشنبه در پنجمین همایش ملی میگوی ایران اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار بزرگی در حوزه آبزی پروری است.
طیبه دهاز با بیان اینکه هماکنون ۱۴ سایت پرورش میگو در استان فعال است، اضافه کرد: از هفت هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی آماده پرورش در استان، امسال حدود پنج هزار هکتار زیر کشت رفت.
وی به اصلاح ظرفیت بهرهبرداری و اقدامات فنی و بهداشتی اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای انجامشده از سوی سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شیلات ایران، تلاش کردیم به ارقام واقعیتری در تولید برسیم. در گذشته حدود ۴۰ قطعه در متر مربع ذخیرهسازی انجام میشد، اما امسال استان بوشهر تنها استانی است که طبق الزامات فنی امکان ذخیرهسازی ۱۵۰ قطعه در متر مربع را دارد.
معاون آبزیپروری شیلات استان بوشهر با تأکید بر اهمیت آموزش و ارتقای مهارت بهرهبرداران اظهار داشت: موضوع آموزش در دستور کار جدی شیلات استان قرار گرفته و جلسات متعددی برای اصلاح ساختارها و افزایش همکاریها برگزار شده است.
پنجمین همایش ملی میگوی ایران به مدت ۲ روز توسط پژوهشکده میگوی کشور وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار میشود.
دبیرخانه علمی همایش از وصول ۱۷۴ مقاله علمی توسط محققان، دانشگاهیان و متخصصان صنعت آبزیپروری کشور خبر داد که در طول دو روز برگزاری، مقالات برتر به صورت سخنرانی و ارائه پوستر به شرکتکنندگان ارائه خواهد شد.
مقالات و برنامههای این دوره از همایش در ۱۰ محور تخصصی شامل آبزیپروری و توسعه پایدار، ژنتیک و اصلاح نژاد، مهندسی آبزیپروری و اصلاح ساختار، بهداشت، بیماریها و امنیت زیستی، تغذیه و غذای زنده، بومشناسی و تغییر اقلیم، ارزیابی ذخایر و مدیریت زیستمحیطی، هوش مصنوعی و فناوریهای نو، زیستفناوری و اقتصاد، بازار و ارزش افزوده تدوین و پذیرش شده است.
در حاشیه این همایش، ۵ میزگرد تخصصی با حضور کارشناسان برجسته داخلی و بینالمللی صنعت پرورش میگو برگزار خواهد شد.
همزمان با برگزاری این رویداد علمی، نمایشگاه تخصصی صنایع شیلاتی بوشهر از ۲۸ بهمن تا یکم اسفند ماه در محل نمایشگاه بینالمللی بوشهر دایر خواهد بود.
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