خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: هشدار رهبر انقلاب به ترامپ در رسانه های عربی بازتاب گسترده ای داشت.

پایگاه خبری العهد لبنان نیز با انتخاب تیترهایی معنادار، بر جنبه بازدارندگی سخنان رهبر انقلاب تمرکز کرد و نوشت: «خطرناک‌تر از ناو هواپیمابر، سلاحی است که آن را به اعماق دریا می‌فرستد».

این رسانه همچنین خطاب مستقیم ایشان به ترامپ را برجسته ساخت و نوشت: «نخواهید توانست جمهوری اسلامی را نابود کنید.»

شبکه‌های لبنانی المیادین و المنار نیز با پوشش گسترده این سخنرانی، بر دو محور اصلی تأکید کردند: نخست، هشدار نسبت به آسیب‌پذیری ناوهای آمریکایی در برابر سلاح‌هایی که می‌توانند آن‌ها را به اعماق دریا بفرستند و دوم، تصریح بر اینکه آمریکا طی دهه‌های گذشته در به زانو درآوردن ایران ناکام مانده است.

این رسانه‌ها به نقل از رهبر انقلاب نوشتند که رئیس‌جمهور آمریکا نیز «نخواهد توانست ایران را به زانو دربیاورد» و ارتش مدعی این کشور ممکن است «ضربه‌ای بسیار دردناک» دریافت کند.

شبکه العربی نیز پاسخ رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور آمریکا را بازتاب داد و به نقل از ایشان تأکید کرد که «قوی‌ترین ارتش جهان ممکن است گاه ضربه‌ای قاطع دریافت کند».

این شبکه همچنین به بخش دیگری از بیانات رهبر انقلاب اشاره کرد که در آن، ناوشکن‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا «خطرناک» توصیف شده‌اند، اما در عین حال تأکید شده است که «سلاحی که قادر به غرق کردن آن‌هاست، خطرناک‌تر است».

شفق نیوز عراق نیز نوشت: خامنه ای خطاب به ترامپ: نخواهید توانست ایران را به زانو درآورید.

بغداد الیوم نیز تیتر زد: خامنه ای تحمیل نتایج از پیش تعیین‌شده بر هرگونه مذاکره‌ای را «رفتاری غیرمنطقی» توصیف کرد.

العهد عراق نیز سخنان مقام معظم رهبری را پوشش داد.

در یمن نیز شبکه المسیره و خبرگزاری سبأ با انتشار گسترده این سخنان، بر ناکامی سیاست‌های چند دهه‌ای آمریکا علیه ایران تأکید کردند و سخنان رهبر انقلاب را نشانه‌ای از اطمینان تهران به توان بازدارندگی خود دانستند.

خبرگزاری عراق نیز نوشت: رهبر معظم ایران: احدی نمی تواند جمهوری اسلامی را به زانو درآورد.

همچنین العربی الجدید با تیتر «خامنه‌ای به ترامپ: خطرناک‌تر از ناوهای تو، سلاحی است که آن‌ها را به قعر دریا می‌فرستد» این موضوع را در صدر پوشش‌های خود قرار داد و آن را پیامی صریح در برابر تهدیدهای نظامی آمریکا توصیف کرد.

شبکه روسیاالیوم نیز تیتر زد: خطرناکترین تهدید

این رسانه روس نوشت: علی خامنه‌ای، رهبر ایران، تهدیدی آشکار و مستقیم علیه دولت و نیروهای آمریکایی مطرح کرد و اظهار داشت که سلاح‌های ایرانی قادر به غرق کردن ناوهای هواپیمابر هستند.

اسپوتنیک روسیه نیز تیتر زد: پاسخ خامنه‌ای به ترامپ: قوی‌ترین ارتش دنیا هم متحمل ضربه سنگین می شود.

به طور کلی رسانه‌های عربی، بیش از هر چیز بر سه محور کلیدی از سخنان رهبر انقلاب تمرکز داشته‌اند؛ نخست، تأکید بر آسیب‌پذیری تجهیزات نظامی آمریکا در صورت هرگونه اقدام خصمانه؛ دوم، یادآوری شکست‌های چند دهه‌ای واشنگتن در مهار جمهوری اسلامی و سوم، تصریح بر اینکه تهدید و فشار، راه به جایی نخواهد برد.