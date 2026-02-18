به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان ایران در دیدار برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه و از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه الثمامه شهر دوحه با قضاوت ریو تانیموتو داور ژاپنی به مصاف تیم الاهلی قطر خواهد رفت؛ دیداری سرنوشت‌ساز که تکلیف یکی از تیم‌های صعودکننده به مرحله بعدی این رقابت‌ها را مشخص می‌کند.

دیدار رفت دو تیم با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید؛ مسابقه‌ای که سپاهان تا لحظات پایانی با ارائه نمایشی برتر، پیروز میدان بود اما در نهایت نتوانست از برتری خود محافظت کند و با دریافت گل تساوی، کار صعود را به بازی برگشت کشاند. شاگردان محرم نویدکیا در آن مسابقه نشان دادند که از توان فنی لازم برای عبور از نماینده قطر برخوردارند، اما از دست دادن تمرکز در دقایق پایانی، نتیجه مطلوب را از آن‌ها گرفت.

سپاهان در حالی خود را برای این تقابل حساس آماده می‌کند که فصل جاری برای این تیم با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است. طلایی‌پوشان اصفهانی در مقاطعی از فصل با بحران نتیجه‌گیری مواجه شدند، اما با تغییرات تاکتیکی و بازگشت تدریجی ثبات به ترکیب اصلی، توانستند شرایط خود را بهبود بخشند. با این حال، این تیم بار دیگر در ادامه مسیر با چالش‌هایی روبه‌رو شد تا روند پرنوسانی را تجربه کند. در این میان، سپاهان در بازی برگشت با یک غایب مهم مواجه است و امید نورافکن را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت

حسین چرخابی، کارشناس فوتبال و پیشکسوت باشگاه سپاهان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد طلایی‌پوشان در دیدار رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲، اظهار داشت: سپاهان این شانس را داشت که حتی در دقایق پایانی گل دریافت کند و بازی را واگذار کند، اما در مجموع نتیجه با تساوی به پایان رسید. با این حال اگر بخواهیم عملکرد تیم را ارزیابی کنیم، نیمه اول و دوم تفاوت زیادی با هم داشت.

فوتبال فقط زیبا بازی کردن نیست

وی افزود: اگر بخواهیم نمره بدهیم، به نیمه اول نمره قبولی نمی‌دهم، اما نیمه دوم را می‌توان نمره ۱۸ داد. در نیمه نخست تیم اصلاً متعادل نبود و تحت فشار بازی کرد، اما در نیمه دوم شرایط کاملاً متفاوت شد. در فوتبال یک اصل مهم به نام «تعادل» وجود دارد. فوتبال فقط حمله کردن، زیبا بازی کردن یا باز کردن بازی نیست؛ برای نتیجه گرفتن باید در تمام خطوط تعادل برقرار باشد.

پیشکسوت سپاهان ادامه داد: در نیمه اول تیم بیش از حد تحت فشار بود و موقعیت‌های متعددی به حریف داد. به نظر من سپاهان به یک عادت تاکتیکی دچار شده است؛ اینکه بیشتر از یک پلن ندارد و آن هم انتقال توپ به کناره‌ها و ارسال است. وقتی مدام توپ را روی هوا می‌فرستید، در واقع کار را به شانس می‌سپارید؛ مثل برخورد دو جسم کروی که معلوم نیست کدام سمت بیفتد. این شیوه نمی‌تواند همیشه پاسخگو باشد.

سپاهان در خط دفاع تمرکز ندارد

چرخابی با اشاره به مشکلات دفاعی سپاهان تصریح کرد: در نیمه دوم اگرچه سپاهان بازی را در اختیار گرفت و موقعیت‌سازی بیشتری انجام داد، اما همچنان تمرکز لازم در خط دفاعی دیده نمی‌شد. برگشت هافبک‌ها مناسب نبود و تیم در زمان از دست دادن توپ پشت توپ قرار نمی‌گرفت. وقتی توپ را از دست می‌دهید، همه بازیکنان باید پشت توپ قرار بگیرند و ساختار دفاعی حفظ شود؛ این اتفاق در نیمه دوم به‌خوبی انجام نشد و می‌توانست برای تیم خطرناک باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عملکرد امید نورافکن اشاره کرد و گفت: از بازیکنی مانند نورافکن انتظار بیشتری می‌رود. او بازیکنی است که باید در سطح جام جهانی بازی کند، اما در دقایق پایانی تمرکز لازم را نداشت. در میانه زمین، جایی که نیازی به ریسک نیست، یک خطای خطرناک انجام داد که می‌توانست همه چیز را تغییر دهد. در آن لحظات نه تمرکز کافی وجود داشت و نه آرامش لازم. حتی با وجود برخی تصمیمات داوری و اتفاقات VAR، سپاهان می‌توانست بازنده بازی باشد؛ دیداری که به راحتی توان برد با اختلاف حتی سه گل را داشت.

الاهلی تیم دست و پا بسته ای نیست

چرخابی درباره دیدار برگشت نیز اظهار کرد: توصیه من این است که سپاهان در بازی برگشت حساب‌شده و با برنامه بازی کند. بازیکنان باید هنگام دفاع حتماً پشت توپ قرار بگیرند. اگر این مسئله رعایت نشود، تیم با مشکل مواجه خواهد شد. حریف بازیکنی دارد به نام دراکسلر که سابقه بازی در تیم ملی آلمان را داشته و در باشگاه‌های بزرگی هم بازی کرده است؛ بازیکن جوانی هم هست و می‌تواند جریان بازی را تغییر دهد. بنابراین سپاهان باید با تمرکز و برنامه وارد زمین شود.

این کارشناس فوتبال همچنین درباره بحث جدایی برخی بازیکنان خارجی سپاهان گفت: شنیده می‌شود بعضی از بازیکنان مانند گئورگی گولسیانی و ایوان سانچز ساز جدایی کوک کرده‌اند، به‌ویژه وینگر اسپانیایی که گفته می‌شود. اگر بازیکنی تمایل به جدایی دارد، به نظر من نباید بیش از حد مانع او شد. البته که سانچز بازیکن باکیفیتی است و سپاهان می تواند از حضور او استفاده کند.

سپاهان به یک مهاجم فرصت طلب نیاز دارد

وی در پایان خاطرنشان کرد: سپاهان در نیم‌فصل اول موقعیت‌های بسیار زیادی خلق کرد، اما درصد بالایی از آنها را از دست داد. این موضوع نشان می‌دهد تیم به یک مهاجم فرصت‌طلب نیاز دارد؛ مهاجمی که در عمق حرکت کند و از کمترین فرصت‌ها استفاده کند. عسکری تا حدی این ویژگی را نشان می‌داد اما مصدوم شد. وقتی چنین بازیکنی آسیب می‌بیند، باشگاه باید جایگزین مناسبی جذب کند، اتفاقی که به نظر من به‌درستی رخ نداد.