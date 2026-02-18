تأکید فرماندار دماوند بر تسریع در ساماندهی صنوف مزاحم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد در نشست بررسی وضعیت شهرک صنفی شهید بهنام با اشاره به رشد جمعیت و توسعه کالبدی شهرها اظهار داشت: استقرار برخی مشاغل در بافتهای مسکونی علاوه بر ایجاد مزاحمتهای صوتی، زیستمحیطی و ترافیکی، نارضایتی شهروندان را در پی دارد و ساماندهی و انتقال این صنوف یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی افزود: تجمیع صنوف مزاحم در قالب شهرکهای تخصصی، ضمن کاهش مشکلات شهری، موجب ارتقای ایمنی، نظمبخشی به فعالیتها، افزایش بهرهوری و بهبود شرایط کاری فعالان این حوزه خواهد شد.
فرماندار دماوند با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند برنامهریزی دقیق و حمایتهای لازم است، تصریح کرد: فراهمسازی زیرساختهایی نظیر راه دسترسی مناسب، آب، برق، گاز، امکانات ایمنی و خدمات پشتیبانی، شرط موفقیت و استقبال اصناف از این طرح خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت تعامل و همراهی اتحادیهها و کسبه تأکید کرد و گفت: با اطلاعرسانی شفاف، ارائه مشوقهای لازم و ایجاد بسترهای حمایتی، میتوان زمینه انتقال تدریجی و رضایتمندانه صنوف را فراهم کرد.
حیدری آزاد در پایان با اشاره به نقش شهرداری در این فرآیند خاطرنشان کرد: شهرداری دماوند موظف است با لحاظ ملاحظات زیستمحیطی، پیشبینی فضای سبز و تعیین کاربری کارگاهی، طرح مناسب را ارائه و مقدمات صدور مجوز ساخت برای صنوف را فراهم کند.
