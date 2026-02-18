  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۱۲

مریوان غرق در شور جوانی؛ برگزاری فستیوال ملی جوانان با استقبال مردم

مریوان ـ همزمان با برگزاری فستیوال ملی جوانان ایران، شور و نشاط در میان شهروندان موج زد و حضور پررنگ جوانان و خانواده‌ها، این شهر را به صحنه‌ای از همدلی، هنر و امید تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه فستیوال ملی جوانان ایران ویژه شهر مریوان با حضور فرماندار شهرستان، جمعی از مسئولان و استقبال گسترده مردم برگزار شد و فضای شهر را رنگی از شور و امید بخشید.

از همان آغاز برنامه، حضور چشمگیر جوانان و خانواده‌ها، حال و هوایی متفاوت به محل برگزاری بخشیده بود.

اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری و حضور هنرمندان ملی و استانی، شور و هیجان خاصی در میان حاضران ایجاد کرد و لحظاتی شاد و صمیمی را برای شهروندان رقم زد.

شبی به رنگ هنر و نشاط اجتماعی

اجرای موسیقی و برنامه‌های شاد، فضای مراسم را به صحنه‌ای از همدلی و نشاط تبدیل کرده بود؛ جایی که لبخند بر چهره مردم نقش بسته و همراهی آنان با برنامه‌ها، جلوه‌ای از پیوند عمیق فرهنگی در این شهر را به نمایش گذاشت.

در پایان این مراسم، قرعه‌کشی میان حاضران برگزار شد و جوایز نفیسی به برگزیدگان اهدا شد؛ اتفاقی که هیجان حاضران را به اوج رساند و پایان‌بخش شبی خاطره‌انگیز برای جوانان و خانواده‌های مریوانی شد.

کد خبر 6752395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها