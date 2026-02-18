مریوان غرق در شور جوانی؛ برگزاری فستیوال ملی جوانان با استقبال مردم

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه فستیوال ملی جوانان ایران ویژه شهر مریوان با حضور فرماندار شهرستان، جمعی از مسئولان و استقبال گسترده مردم برگزار شد و فضای شهر را رنگی از شور و امید بخشید.

از همان آغاز برنامه، حضور چشمگیر جوانان و خانواده‌ها، حال و هوایی متفاوت به محل برگزاری بخشیده بود.

اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری و حضور هنرمندان ملی و استانی، شور و هیجان خاصی در میان حاضران ایجاد کرد و لحظاتی شاد و صمیمی را برای شهروندان رقم زد.

شبی به رنگ هنر و نشاط اجتماعی

اجرای موسیقی و برنامه‌های شاد، فضای مراسم را به صحنه‌ای از همدلی و نشاط تبدیل کرده بود؛ جایی که لبخند بر چهره مردم نقش بسته و همراهی آنان با برنامه‌ها، جلوه‌ای از پیوند عمیق فرهنگی در این شهر را به نمایش گذاشت.

در پایان این مراسم، قرعه‌کشی میان حاضران برگزار شد و جوایز نفیسی به برگزیدگان اهدا شد؛ اتفاقی که هیجان حاضران را به اوج رساند و پایان‌بخش شبی خاطره‌انگیز برای جوانان و خانواده‌های مریوانی شد.