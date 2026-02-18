به گزارش خبرنگار مهر، سومین آیین بهره‌برداری طرح‌های گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج با رونمایی از ۱۰ مدل مردمی مبتنی بر ۶ زنجیره و معرفی همزمان ۳۶۵ طرح در ۳۱ استان سراسر کشور صبح امروز در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان بسیج مستضعفین و با حضور سردار سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، سردار قریشی جانشین رییس سازمان بسیج و حجت الاسلام رضایی مسیول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج و به صورت برخط در 31 استان برگزار شد.

در این مراسم، علاوه بر معرفی طرح‌های جدید، هدف از توسعه این مدل‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مردمی نیز تشریح شد.