تولید ۶۰ هزارمین دستگاه فیدلیتی در بهمن موتور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، این تولید متفاوت نشاندهنده تثبیت جایگاه نشان فیدلیتی در خطوط تولید این خودروساز بخش خصوصی است.
طبق آمار اعلام شده، این تیراژ تولید در بازه زمانی کمتر از ۵ سال محقق شده است که شامل تمامی تیپهای عرضه شده این خودرو اعم از مدلهای پرایم و الیت در تیپهای ۱ و ۲ و مدل جدیدتر پرستیژ میشود.
خودروی نمادینی که به عنوان شصت هزارمین نمونه از خط تولید خارج شد، یک دستگاه فیدلیتی پرستیژ بود که با رنگآمیزی خاص و متمایز "مسی" تولید شد. بر اساس اعلام مسئولان شرکت بهمن موتور، این خودروی منحصربهفرد قرار است پس از اعمال تغییرات تکمیلی در بخش ظاهری و قطعات بدنه، در یک فرایند فروش ویژه عرضه شود.
نکته قابل توجه در خصوص این نسخه خاص، تخصیص تمام عواید حاصل از فروش آن به امور خیریه است که به عنوان بخشی از مسئولیتهای اجتماعی این خودروساز تعریف شده است. روند تولید محصولات فیدلیتی در سالهای اخیر با تمرکز بر افزایش داخلیسازی و تنوعبخشی به سبد محصولات ادامه داشته و این رکورد جدید، نقطه عطفی در کارنامه تولیدی خودروهای SUV این شرکت محسوب میشود.
برنامههای توسعه محصول و هدفگذاری تولید ۱۰۰ هزار دستگاه
در حاشیه این مراسم، نقشه راه آینده گروه بهمن برای خانواده محصولات فیدلیتی نیز تشریح شد. بر اساس دادههای اعلامی از سوی مدیران این شرکت، هدفگذاری تولیدی برای دو سال آینده، رسیدن به مجموع تیراژ ۱۰۰ هزار دستگاه فیدلیتی است. این آمار نشان میدهد که بهمن موتور برنامهای برای افزایش ظرفیت تولید و سرعت بخشیدن به عرضه این محصول در بازار دارد. تداوم تولید مدلهای فعلی و افزودن مدلهای جدید به سبد محصولات، استراتژی اصلی برای دستیابی به این عدد اعلام شده است.
طبق برنامه زمانبندی اعلام شده، خودروی فیدلیتی XB۱ تا پایان سال جاری تولید آزمایشی خواهد شد. این محصول به عنوان نسخه اسپرت و جوانپسندتر در کنار مدلهای خانوادگی الیت و پرستیژ قرار خواهد گرفت. ورود XB۱ به خطوط تولید، تنوع محصولات پلتفرم فیدلیتی را به سه مدل اصلی افزایش خواهد داد و بهمن موتور را قادر میسازد تا طیف وسیعتری از نیازهای بازار در سگمنت کراساوورها را پوشش دهد.
شرکت بهمن موتور با برگزاری این رویداد و اعلام آمار تولید ۶۰ هزار دستگاهی، بر تداوم حضور خانواده فیدلیتی در بازار تاکید کرد. عرضه نسخه پرستیژ با مشخصات فنی ارتقا یافته نسبت به نسخه الیت و برنامه برای عرضه مدل اسپرت XB۱، نشاندهنده راهبرد این شرکت برای حفظ سهم بازار در بخش کراساوورهای مونتاژی است. خودروی مسی رنگ تولید شده نیز پس از طی مراحل نهایی، به نفع امور خیریه به فروش خواهد رسید.
