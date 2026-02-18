رجبی: مساجد باید تقویت شوند؛ مدیریت «محله محور» راهبرد مهم سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی سه شنبه شب در نهمین دوره جشنواره مالک اشتر در خوی ماموریت «محلهمحور» را اولویت جدید سپاه دانست و گفت: هدف از این رویکرد، خدمترسانی مستقیم به مردم و تقویت سرمایه اجتماعی در مناطق کمبرخوردار است.
سردار محمدحسین رجبی اظهار کرد: حضور بیواسطه مسئولان در محلات و حل مشکلات مردم، همان روحیهای است که در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی در مساجد جریان داشت و امروز نیز باید تقویت شود.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی با بیان اینکه خدمترسانی صادقانه موجب ارتقای سرمایه اجتماعی میشود، افزود: سرمایه اجتماعی بزرگترین پشتوانه هر ملت است و این سرمایه از طریق اعتمادسازی، حضور میدانی و پاسخگویی مسئولان تقویت میشود.
وی ادامه داد: بنابراین تعامل و همافزایی سپاه، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی در استان، زمینهساز موفقیتهای قابل توجه در اجرای مأموریتهای محلهمحور شده و آذربایجانغربی در این حوزه جزو استانهای برتر کشور است.
سردار رجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی منطقه و جهان، عنوان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری مرزبندی جبهه حق و باطل روشن شده است و رفتارهای دوگانه قدرتهای مدعی حقوق بشر، بهویژه در قبال جنایات صورتگرفته علیه مردم مظلوم غزه، نشاندهنده تناقض آشکار در ادعاهای آنان است.
وی با اشاره به حمایتهای آشکار برخی دولتهای غربی از اقدامات رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: کشتار دهها هزار انسان بیگناه در غزه و در مقابل، فضاسازیهای گسترده درباره موضوعات دیگر، نمونهای از استانداردهای دوگانهای است که افکار عمومی جهان امروز بهخوبی آن را درک میکند.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی همچنین با اشاره به تحولات اخیر و برخی تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: در جنگهای اخیر منطقه، بسیاری از اصول انسانی و حقوقی رعایت نشد و حتی دانشمندان و غیرنظامیان هدف قرار گرفتند، اما جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول و موازین خود عمل کرده و از چارچوبهای انسانی عدول نکرده است.
وی تاکید کرد: قدرت جمهوری اسلامی ایران متکی به ایمان، رهبری و حضور مردم در صحنه است و حضور گسترده مردم در مناسبتهای ملی و انقلابی، دشمن را مأیوس میکند و نشان میدهد که عملیات روانی و تهدیدها کارآمد نیست.
سردار رجبی در ادامه با اشاره به آمادگیهای دفاعی کشور بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی، میدان و آمادگیهای دفاعی با هوشمندی عمل میکند و دشمن باید بداند که ایران اسلامی نه از تهدید میهراسد و نه در برابر فشارها عقبنشینی میکند؛ چرا که اتکای اصلی این نظام به خداوند متعال و پشتیبانی مردم است.
وی با اشاره به اینکه هدف نهایی سپاه صرفاً کسب رتبه و لوح تقدیر نیست، تصریح کرد: مطالبه اصلی ما، اثرگذاری واقعی در جامعه است؛ چه در حوزه بسیج، چه در عرصه مردمیاری، محرومیتزدایی، فعالیتهای فرهنگی و سایر مأموریتهای گستردهای که بر عهده سپاه و بسیج قرار دارد بنابراین آنچه اهمیت دارد ثبت اثر خدمت در جامعه و در پیشگاه الهی است.
نظر شما