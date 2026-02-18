به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه نشست هماندیشی فرماندهان شهرستانهای تابعه استان با حضور استاندار برگزار شد و در این نشست، آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت.
شریعتیفر، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به بهبود شاخصهای اقتصاد کلان استان اظهار کرد: نرخ تورم به عنوان نخستین شاخص اقتصادی، در دیماه ۱۴۰۳ رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه «رصدخانه تورم» در استان فعال شده است، افزود: نتیجه این اقدام، قرار گرفتن خراسان جنوبی در تیرماه به عنوان ارزانترین استان کشور بود و این روند تا دیماه نیز تداوم داشته است؛ بهطوری که استان هفت ماه متوالی در جایگاه ارزانترین استان کشور قرار گرفته است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، نرخ بیکاری را از دیگر شاخصهای مهم اقتصاد کلان عنوان کرد و گفت: در تابستان ۱۴۰۳ نرخ بیکاری استان بیش از ۶ دهم درصد کاهش داشته و در بهار ۱۴۰۴ نیز استان رتبه هفتم کشور در کاهش نرخ بیکاری را کسب کرده و به کمترین نرخ بیکاری خود رسیده است.
شریعتیفر با تأکید بر اینکه این آمار نشاندهنده اثربخشی برنامهریزیها و اقدامات انجامشده در استان است، افزود: بر اساس شاخصهای ابلاغی وزارت کشور برای ارزیابی عملکرد استانها که شامل ۱۸ شاخص میشود، خراسان جنوبی در ارزیابی ششماهه نخست سال، در مسیر تحقق شعار سال به عنوان دومین استان برتر کشور معرفی شده است.
وی همچنین به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶۰ مگاوات برق از نیروگاههای تجدیدپذیر به شبکه سراسری متصل است که این میزان نسبت به سال گذشته دو برابر شده و حدود ۳۰ درصد مصرف برق روزانه استان از محل انرژیهای تجدیدپذیر تأمین میشود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی درباره اشتغال تعهدی نیز اظهار کرد: میانگین تحقق تعهد اشتغال در استان به ۸۴ درصد رسیده است.
شریعتیفر در پایان از راهاندازی هنرستانهای جوار صنعت در سه شهرستان خبر داد و گفت: هنرستان معادن در طبس، هنرستان مبلمان و صنایع چوبی در بیرجند و هنرستان گوهرتراشی در خوسف در حال فعالیت هستند و نقش مؤثری در مهارتآموزی و پیوند آموزش با بازار کار ایفا میکنند.
