صیانت از حقوق دانشجویان پزشکی و افزایش دانش حقوقی شوراهای انضباطی

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف تقویت دانش و مهارت‌های حقوقی دبیران و اعضای شوراهای انضباطی و صیانت از حقوق دانشجویان به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، آموزش و توانمندسازی حقوقی دبیران و اعضای شوراهای انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی در دستور کار قرار گرفته و اجرای آن با همکاری مشترک دو نهاد انجام خواهد شد.

این تفاهم‌نامه با توجه به نقش و اهمیت تقویت دانش و مهارت‌های حقوقی دبیران و اعضای شوراهای انضباطی در رسیدگی عادلانه، با هدف صیانت از حقوق شهروندی و حقوق دانشجویان و جلوگیری از تضییع این حقوق، و همچنین در راستای تحقق بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و تکالیف بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با موضوع ساماندهی و تضمین رعایت مقررات، عدالت و انصاف در شوراهای انضباطی منعقد شده است.

انعقاد این تفاهم‌نامه در راستای ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی و تضمین رعایت عدالت و انصاف در فرآیندهای رسیدگی شوراهای انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی و صیانت هرچه بیشتر از حقوق دانشجویان صورت گرفته است.

طبق مفاد این تفاهم‌نامه، معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت متعهد شده است امکانات فنی و اداری لازم برای برگزاری دوره‌های تخصصی حقوقی را فراهم کند و در مقابل، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز مسئولیت تهیه محتوای این دوره‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.