به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، افزایش هزینه های ساخت و ساز باعث شده تمرکز سازندگان از قیمت اولیه مصالح به هزینه نهایی پروژه تغییر کند. بخش قابل توجهی از این هزینه ها به مراحل پنهان مانند پلاسترکاری چندلایه، مصرف بالای ملات و زمان طولانی اجرا مربوط می شود. بلوک هبلکس به عنوان یکی از مصالح نوین دیوارچینی، با سطح یکنواخت و دقت ابعادی بالا، امکان حذف یا کاهش لایه های اضافی پلاستر را فراهم می کند. این ویژگی علاوه بر کاهش مصرف مصالح و دستمزد اجرا، سرعت پیشرفت پروژه را نیز افزایش می دهد. در نتیجه، استفاده از هبلکس نه تنها یک انتخاب فنی، بلکه راهکاری اقتصادی برای کاهش هزینه های جانبی و بهینه سازی فرآیند نازک کاری در پروژه های ساختمانی محسوب می شود.

کاهش هزینه های پنهان ساخت و ساز با بلوک هبلکس و حذف لایه های اضافی پلاستر

هزینه هایی که در برآورد اولیه دیده نمی شوند

در سال های اخیر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث شده نگاه سازندگان و کارفرمایان از «قیمت خرید اولیه» به «هزینه نهایی پروژه» تغییر کند. بسیاری از هزینه های ساخت و ساز در برآوردهای اولیه دیده نمی شوند؛ هزینه هایی مثل مصرف بالای ملات، اجرای چندلایه پلاستر، زمان طولانی اجرا و حتی هزینه های نیروی انسانی اضافه. این هزینه های جانبی در نهایت می توانند اختلاف قابل توجهی در بودجه پروژه ایجاد کنند.

در چنین شرایطی، انتخاب نوع مصالح دیوارچینی نقش تعیین کننده ای در کنترل هزینه ها دارد. بلوک های سبک AAC یا همان هبلکس، یکی از مصالحی هستند که به دلیل ساختار فنی و نحوه اجرا، نگاه بسیاری از فعالان صنعت ساختمان را به خود جلب کرده اند.

چرا دیوارچینی سنتی هزینه ساز است؟

در روش های سنتی دیوارچینی با آجر یا بلوک های سنگین و شیار زن برقی ، دیوار نهایی معمولا نیازمند چند مرحله پرداخت است. پس از اجرای دیوار، نوبت به تراز کردن سطوح، اجرای آستر، لایه های زیرکار و در نهایت پلاستر نهایی می رسد. هر کدام از این مراحل، مصرف مصالح، زمان اجرا و هزینه جداگانه دارند.

علاوه بر این، ناهمواری سطح دیوار باعث می شود ضخامت پلاستر در برخی نقاط افزایش پیدا کند. همین موضوع در پروژه های بزرگ، مصرف چند تن پلاستر اضافه را به همراه دارد. در عمل، هزینه پلاستر و اجرای آن گاهی از هزینه خود دیوارچینی هم بیشتر می شود.

خرید بلوک هبلکس چه تفاوتی ایجاد می کند؟

بلوک هبلکس به دلیل فرآیند تولید صنعتی و دقت ابعادی بالا، سطحی صاف و یکنواخت ایجاد می کند. همین ویژگی ساده، تاثیر مستقیمی بر حذف یا کاهش لایه های اضافی پلاستر دارد. در بسیاری از پروژه ها، دیوارهای ساخته شده با هبلکس تنها با یک لایه نازک پوشش نهایی آماده رنگ یا پوشش دکوراتیو می شوند.

برای بسیاری از سازندگان، تصمیم به خرید بلوک هبلکس تنها به خاطر سبک بودن آن نیست، بلکه به دلیل کاهش هزینه های جانبی در مراحل بعدی پروژه است. زمانی که نیاز به پلاستر ضخیم حذف می شود، هم مصرف مصالح کمتر می شود و هم سرعت اجرا افزایش پیدا می کند.

حذف پلاستر زبره یعنی صرفه جویی واقعی

پلاستر یکی از پرهزینه ترین بخش های نازک کاری ساختمان است؛ هم از نظر قیمت مصالح و هم از نظر دستمزد اجرا. وقتی سطح دیوار نیاز به اصلاح و تراز زیاد نداشته باشد، اجرای پلاستر ضخیم عملا غیرضروری می شود.

در پروژه هایی که از هبلکس استفاده شده، تجربه نشان داده ضخامت لایه نهایی پلاستر به حداقل ممکن می رسد. این کاهش ضخامت، به صورت مستقیم در کاهش هزینه های متری ساختمان تاثیر می گذارد. همچنین زمان اجرای نازک کاری کوتاه تر می شود و پروژه زودتر به مرحله بهره برداری می رسد.

تاثیر انتخاب مصالح بر زمان پروژه

زمان، یکی از عوامل پنهان اما بسیار مهم در هزینه های ساخت و ساز است. هر روز تاخیر در تحویل پروژه می تواند هزینه های جانبی مانند اجاره تجهیزات، دستمزد نیروها و حتی هزینه خواب سرمایه را افزایش دهد.

بلوک های هبلکس به دلیل ابعاد بزرگ تر و وزن کمتر، سرعت دیوارچینی را به شکل محسوسی افزایش می دهند. وقتی دیوار سریع تر اجرا شود و مراحل پلاسترکاری هم ساده تر باشد، کل برنامه زمان بندی پروژه بهینه تر می شود. این موضوع به ویژه در پروژه های انبوه سازی یا ساختمان های چند طبقه اهمیت بیشتری پیدا می کند.

نقش چسب و اجرای صحیح در کاهش هزینه ها

یکی از نکاتی که در کنار هبلکس اهمیت دارد، استفاده از چسب مخصوص بلوک AAC است. این چسب ها با ضخامت بسیار کم اجرا می شوند و برخلاف ملات های سنتی، باعث افزایش ضخامت دیوار یا ناهمواری سطح نمی شوند.

اجرای صحیح هبلکس با چسب مناسب، سطحی یکدست ایجاد می کند که عملا نیاز به اصلاحات بعدی را از بین می برد. در نتیجه، مصرف پلاستر کاهش پیدا می کند و کیفیت نهایی کار نیز بالاتر می رود. اینجاست که انتخاب درست مصالح و نحوه اجرا، فراتر از یک تصمیم ساده، به یک استراتژی کاهش هزینه تبدیل می شود.

نگاه اقتصادی به دیوارچینی مدرن

در نگاه اول، ممکن است قیمت هر متر مربع هبلکس نسبت به برخی مصالح سنتی بالاتر به نظر برسد. اما وقتی هزینه های جانبی حذف یا کاهش پلاستر، سرعت اجرا و کاهش پرت مصالح را در نظر بگیریم، محاسبه نهایی کاملا تغییر می کند.

بسیاری از مهندسان و مجریان پروژه، امروز به جای تمرکز بر قیمت واحد مصالح، به «هزینه تمام شده دیوار» فکر می کنند. در این نگاه، هبلکس به دلیل کاهش لایه های اضافی پلاستر و ساده سازی نازک کاری، گزینه ای منطقی و اقتصادی محسوب می شود.

تجربه بازار و نقش تامین کننده معتبر

در بازار مصالح ساختمانی، کیفیت هبلکس می تواند بسته به کارخانه تولیدکننده تفاوت داشته باشد. یکنواختی ابعاد، مقاومت فشاری و جذب آب، عواملی هستند که مستقیما روی کیفیت اجرا و میزان مصرف پلاستر تاثیر می گذارند.

در همین راستا، مجموعه هایی مانند سازه سبک آرسام- سیپورکس که در تامین بلوک های سبک AAC، هبلکس و متعلقات اجرای آن فعالیت دارند، بیشتر از یک فروشنده مصالح عمل می کنند. تامین مصالح استاندارد و مشاوره فنی در انتخاب صحیح محصول، می تواند از بروز هزینه های ناخواسته در مراحل بعدی پروژه جلوگیری کند.

در بسیاری از پروژه ها، انتخاب صحیح تامین کننده باعث شده اجرای هبلکس به شکلی انجام شود که عملا نیاز به پلاسترکاری سنگین حذف شود و تنها یک لایه نهایی سبک برای آماده سازی سطح کافی باشد.

هبلکس و آینده نازک کاری ساختمان

با توجه به روند افزایش هزینه های ساخت و ساز، به نظر می رسد آینده صنعت ساختمان به سمت حذف مراحل غیرضروری و ساده سازی فرآیندها حرکت می کند. هبلکس یکی از مصالحی است که دقیقا در همین مسیر قرار دارد؛ مصالحی که نه فقط دیوار می سازد، بلکه هزینه های پنهان نازک کاری را نیز کاهش می دهد.

وقتی درباره هبلکس و نقش آن در حذف لایه های اضافی پلاستر صحبت می کنیم، در واقع درباره یک تغییر نگرش در ساخت و ساز حرف می زنیم. نگرشی که کیفیت اجرا، سرعت و هزینه نهایی را به صورت همزمان در نظر می گیرد.

جمع بندی

کاهش هزینه های جانبی ساخت و ساز، تنها با چانه زدن روی قیمت مصالح اتفاق نمی افتد. بخش مهمی از این صرفه جویی، به انتخاب هوشمندانه مصالح و روش اجرا برمی گردد. بلوک هبلکس با ایجاد سطحی صاف و یکنواخت، امکان حذف یا کاهش قابل توجه پلاستر ضخیم را فراهم می کند و همین موضوع، هزینه و زمان پروژه را به شکل محسوسی کاهش می دهد.

در نهایت، انتخاب مصالحی که در کل چرخه ساخت و ساز به صرفه باشند، تصمیمی است که هم به نفع سازنده و هم به نفع کیفیت نهایی ساختمان خواهد بود؛ تصمیمی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.