به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه صبح چهارشنبه در حاشیه این دوره آموزشی اظهار کرد: توانمندسازی اقتصادی روستاییان، ارتقای دانش فنی باغداران و افزایش بهرهوری نخلستانها از اهداف اصلی برگزاری این دوره آموزشی در چارچوب طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی است.
محمد مختاری افزود: توسعه پایدار روستاها نیازمند توجه به آموزشهای کاربردی و انتقال دانش روز به بهرهبرداران بخش کشاورزی است که اینگونه دورهها نقش مؤثری در تحقق این هدف دارد.
در این دوره کارشناس جهاد کشاورزی با ارائه مطالب علمی و کاربردی، نکاتی درباره بهبود کیفیت خاک، اصول صحیح تغذیه نخلستانها و راهکارهای افزایش تولید خرما بیان کرد و به پرسشهای باغداران پاسخ دادکه بهعنوان گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار کشاورزی و ارتقای بهرهوری باغهای خرمای منطقه ارزیابی میشود.
این دوره به همت پژوهشکده سوانح طبیعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر و با همکاری جهاد کشاورزی استان برگزار شد .
نظر شما