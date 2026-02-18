۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

دوره آموزشی «اصلاح خاک و تغذیه در باغ‌های خرما» در گناوه برگزار شد

گناوه – در راستای اجرای طرح «آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی شهرستان گناوه»، دوره آموزشی «اصلاح خاک و تغذیه در باغ‌های خرما» در روستای محمدی این شهرستان با حضور باغداران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه صبح چهارشنبه در حاشیه این دوره آموزشی اظهار کرد: توانمندسازی اقتصادی روستاییان، ارتقای دانش فنی باغداران و افزایش بهره‌وری نخلستان‌ها از اهداف اصلی برگزاری این دوره آموزشی در چارچوب طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی است.

محمد مختاری افزود: توسعه پایدار روستاها نیازمند توجه به آموزش‌های کاربردی و انتقال دانش روز به بهره‌برداران بخش کشاورزی است که این‌گونه دوره‌ها نقش مؤثری در تحقق این هدف دارد.

در این دوره کارشناس جهاد کشاورزی با ارائه مطالب علمی و کاربردی، نکاتی درباره بهبود کیفیت خاک، اصول صحیح تغذیه نخلستان‌ها و راهکارهای افزایش تولید خرما بیان کرد و به پرسش‌های باغداران پاسخ دادکه به‌عنوان گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار کشاورزی و ارتقای بهره‌وری باغ‌های خرمای منطقه ارزیابی می‌شود.

این دوره به همت پژوهشکده سوانح طبیعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر و با همکاری جهاد کشاورزی استان برگزار شد .

