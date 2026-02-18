به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حاتم ندری صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با هشدار نسبت به شیوه‌های جدید کلاهبرداری در سکوهای خریدوفروش اینترنتی، از شهروندان خواست از واریز هرگونه وجه تحت عنوان «بیعانه» پیش از رؤیت و تحویل کالا به‌شدت خودداری کنند.

وی با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی، گفت: پرداخت بیعانه، نقطه آغاز اغلب فریب‌ها و سوءاستفاده‌ها در معاملات مجازی است و کاربران باید هوشیار باشند.

رئیس اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی لرستان با اشاره به شگردهای متداول کلاهبرداران، افزود: افراد سودجو معمولاً با ایجاد ضرب‌الاجل‌های ساختگی مانند عبارت‌های «کالا مشتری زیاد دارد» یا «برای اولویت خرید باید بیعانه بدهید»، کاربران را به پرداخت وجه ترغیب می‌کنند.

سرهنگ ندری، تأکید کرد: معمولاً بخش زیادی از این جرایم در ساعات پایانی روز و روزهای تعطیل که فعالیت سیستم بانکی محدود است، اتفاق می‌افتد؛ لذا توصیه می‌شود معاملات فقط در ساعات اداری و پس از رؤیت کالا انجام شود.

وی تصریح کرد: نباید فریب قیمت‌های غیرواقعی و ادعاهای کمیاب‌بودن کالا را خورد و رسیدهای بانکی را نیز معیار اعتماد قرارداد، چرا که بسیاری از این رسیدها جعلی هستند.

رئیس اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی لرستان، از هم استانی‌های عزیز خواست، در صورت مواجهه با موارد مشکوک و یا احتمال وقوع کلاهبرداری، موضوع را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.