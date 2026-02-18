به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه تعاملی «پیامبر آیهها باشید» به همت اداره کل راهبری زیست بوم فرهنگی تهران با هدف تربیت و توانمندسازی سفیران نهضت ملی «زندگی با آیهها» از ۱۸ بهمنماه تا نیمه ماه مبارک رمضان در ساختمان فرهنگی امام خمینی(ره) تهران برگزار میشود؛ نمایشگاهی که برای نخستینبار محتوای این نهضت را در قالبی کارگاهی و مسئلهمحور پیش روی مخاطبان دغدغهمند قرار میدهد.
طبق گفته حجت الاسلام سجاد رجبی مسئول روابط عمومی اداره کل راهبری زیست بوم فرهنگی تهران، نمایشگاه تعاملی «پیامبر آیهها باشید» در واقع نخستین تجربه ارائه فایلها و محتوای «زندگی با آیهها» در قالب نمایشگاهی است. در این رویداد، تمامی محتوای تولید شده پیشین با تغییر قالب، اندازه و طراحی، متناسب با فضای نمایشگاهی بازآفرینی شده و در بخشهایی نیز محتوای جدید ویژه این قالب تولید شده است.
برخلاف نمایشگاههای عمومی، مخاطب اصلی این رویداد عموم مردم نیستند؛ بلکه افرادی دغدغهمند از اقشار و مشاغل مختلف هستند که تمایل دارند به عنوان «سفیر زندگی با آیهها» وارد میدان کنشگری فرهنگی شوند. به همین دلیل نیز عنوان «پیامبر آیهها باشیم» برای این نمایشگاه انتخاب شده است.
رویکرد تعاملی نمایشگاه از کارگاهی بودن آن نشأت میگیرد. بازدیدکننده با دغدغه اولیه خود وارد نمایشگاه میشود؛ دغدغهای که در مسیر بازدید تشدید و عمیقتر شده و سپس به او راهکارهای عملی و متناسب با شرایط شخصیاش ارائه میشود. در این فرآیند، افراد بر اساس شغل، موقعیت اجتماعی و توانمندیهای خود با مصادیق مشخصی از کنشگری فرهنگی آشنا میشوند.
برای مثال، یک شاطر نانوا که فرصت گفتوگوی طولانی ندارد، میتواند با نصب پوسترهای «زندگی با آیهها» نقشآفرینی کند؛ راننده تاکسی با امکان گفتوگو یا پخش پادکستهای صوتی، و یک منبری با استفاده از کتابها و محتوای تولیدشده میتواند پیام آیهها را منتقل کند. هدف نمایشگاه، آمادهسازی مخاطب برای ورود به «قصهای جدید» از کنشگری فرهنگی است؛ قصهای که در آن هر فرد، سفیر متناسب با شرایط خود میشود.
در این نمایشگاه ابتدا دغدغهسازی صورت میگیرد، سپس راهکارها ارائه میشود و در ادامه، مخاطبان وارد گعدههای عملیاتی حل مسئله میشوند. در این مرحله، افراد با همراهی اساتید و تسهیلگران، شرایط خاص خود را بررسی کرده و یاد میگیرند چگونه در موقعیت منحصربهفردشان کنشگری مؤثر داشته باشند. در این فرآیند، بیش از ۲۱ شغل مختلف مورد بررسی قرار گرفته، اما محدودیتی برای سایر مشاغل یا شرایط خاص افراد وجود ندارد.
مخاطبان نمایشگاه شامل طیف گستردهای از مشاغل و اقشار دغدغهمند هستند؛ از رانندگان تاکسی، روزنامهنگاران و خبرنگاران گرفته تا سازمانها، نهادها، نوجوانان و مادران خانهدار. نمایشگاه بر دو محور «تنوع شغلی» و «تنوع قشری» طراحی شده و برای هر ترکیب شغلی_قشری، حرف و پیشنهاد مشخصی برای کنشگری ارائه میدهد.
در پایان بازدید، افرادی که تمایل به ورود رسمی به دایره سفیران «زندگی با آیهها» دارند، ثبتنام میشوند و در بخش «عهد همکاری» بهصورت مصداقی محدوده فعالیت خود را مشخص میکنند؛ از جمله مکان، بازه زمانی و مخاطبان هدف. این فرآیند امکان پایش، پیگیری و همراهی مستمر با سفیران را نیز فراهم میکند.
بازدید از نمایشگاه با هماهنگی قبلی انجام میشود و هر نوبت بازدید بهطور متوسط بین ۴۵ دقیقه تا یک ساعت زمان میبرد تا مخاطب بتواند تمامی مراحل طراحیشده را بهصورت کامل طی کند.
این نمایشگاه از ۱۸ بهمنماه تا نیمه ماه مبارک رمضان در خیابان شهید مطهری، انتهای خیابان پارسا علیاکبری، ورودی ۱۶، ساختمان فرهنگی امام خمینی(ره) و با راهبری اداره کل راهبری زیستبوم فرهنگی تهران برگزار میشود.
نظر شما